Поющий рижский таксист стал звездой Сети 1 25.01.2020, 17:52

Пассажир авто попал на небольшой сольный концерт.

Латвийский актер Мадарс Звагулис восхищен увиденным в одном из столичных такси. Путешествуя из Старой Риги домой, он попал на небольшой сольный концерт – водитель такси начал петь, пишет сайт bb.lv.

﻿В своем микроблоге Твиттер актер опубликовал видео, на котором видно, как водитель такси исполняет песню.

Pilnīgi oficiāli - šis bija labākais brauciens ar taksi no Vecrīgas uz mājām. Laikam ar @bolt

- Kādu mūziku gribēsiet klausīties?

- Nezinām.

- Varbūt jums patiktu, ka es dziedu?

- Protams!!

- Nu tad aiziet! pic.twitter.com/JetLTA19Fa — Madars Zvagulis 🇱🇻 (@Zvagulis) January 12, 2020

“Совершенно официально – это была лучшая поездка на такси из Старой Риги до дома.

- Какую музыку хотите слушать?

- Не знаю.

- Быть может, вам понравилось бы, если бы я пел?

- Конечно!

- Ну тогда начнем”, - поделился актер предшествующим песням диалогом.

Отметим, что в комментариях люди рассказали, что уже ездили с этим водителем. В те разы он тоже предлагал им свою песню.