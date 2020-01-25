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Поющий рижский таксист стал звездой Сети

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  • 25.01.2020, 17:52
Поющий рижский таксист стал звездой Сети

Пассажир авто попал на небольшой сольный концерт.

Латвийский актер Мадарс Звагулис восхищен увиденным в одном из столичных такси. Путешествуя из Старой Риги домой, он попал на небольшой сольный концерт – водитель такси начал петь, пишет сайт bb.lv.

﻿В своем микроблоге Твиттер актер опубликовал видео, на котором видно, как водитель такси исполняет песню.

“Совершенно официально – это была лучшая поездка на такси из Старой Риги до дома.

- Какую музыку хотите слушать?

- Не знаю.

- Быть может, вам понравилось бы, если бы я пел?

- Конечно!

- Ну тогда начнем”, - поделился актер предшествующим песням диалогом.

Отметим, что в комментариях люди рассказали, что уже ездили с этим водителем. В те разы он тоже предлагал им свою песню.


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