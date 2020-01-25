Поющий рижский таксист стал звездой Сети

Поющий рижский таксист стал звездой Сети1
- 25.01.2020, 17:52
Пассажир авто попал на небольшой сольный концерт.
Латвийский актер Мадарс Звагулис восхищен увиденным в одном из столичных такси. Путешествуя из Старой Риги домой, он попал на небольшой сольный концерт – водитель такси начал петь, пишет сайт bb.lv.
В своем микроблоге Твиттер актер опубликовал видео, на котором видно, как водитель такси исполняет песню.
Pilnīgi oficiāli - šis bija labākais brauciens ar taksi no Vecrīgas uz mājām. Laikam ar @bolt— Madars Zvagulis 🇱🇻 (@Zvagulis) January 12, 2020
- Kādu mūziku gribēsiet klausīties?
- Nezinām.
- Varbūt jums patiktu, ka es dziedu?
- Protams!!
- Nu tad aiziet! pic.twitter.com/JetLTA19Fa
“Совершенно официально – это была лучшая поездка на такси из Старой Риги до дома.
- Какую музыку хотите слушать?
- Не знаю.
- Быть может, вам понравилось бы, если бы я пел?
- Конечно!
- Ну тогда начнем”, - поделился актер предшествующим песням диалогом.
Отметим, что в комментариях люди рассказали, что уже ездили с этим водителем. В те разы он тоже предлагал им свою песню.