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Минское «Динамо» забросило первым, но уступило «Северстали»

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  • 25.01.2020, 19:50
Минское «Динамо» забросило первым, но уступило «Северстали»

«Зубры» проиграли дома хоккейному клубу из Череповца со счетом 1:3.

Минское "Динамо" потерпело поражение от "Северстали" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:3, пишет pressball.by.

ДИНАМО Мн — СЕВЕРСТАЛЬ — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

МИНСК. "Минск-Арена". Начало в 17.10.

ДИНАМО Мн: Тэйлор (Осипков); Морроу — Готовец, А.Костицын — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Денисов; Мартынов — Спунер — Паре; Граньяни — Еременко, Павленко — Демков — Дроздов; Дадонов — Китаров — Павлович; Достанко, Грецкий.

СЕВЕРСТАЛЬ: Подъяпольский (Хакимов); Сизов — Кинрейд, Трубачев — Якимов — Лишка; Хабаров — Кудако, Капустин — Яковлев — Морозов; Кулда — Провольнев, Марковин — Кодола — Петунин; Бодров — Алексеев — Неволин; Хохлов, Макеев.

ШАЙБЫ: 1:0 — Еременко (Граньяни, Спунер, 18.00 — бол.). 1:1 — Кинрейд (Марковин, Кодола, 25.30). 1:2 — Провольнев (Сизов, Алексеев, 35.53 — мен.). 1:3 — Петунин (Хохлов, Марковин, 51.15).


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