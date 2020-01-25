Башни Кремля 3 25.01.2020, 21:51

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Выходца ГРУ Суркова заменили выходцем ГРУ Козаком.

Выходца из спецназа Главного разведуправления России (ныне ГУ РФ) Владислава Суркова убрали, потому что он больше не нужен. Российские спецслужбы, говорят собеседники liga.net в силовых структурах, получили задачу содействовать интеграции донецких и луганских раковых опухолей в здоровое украинское тело.

У кого руки длиннее. Пять рук управляют российскими террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе. Сурков - это политическая рука, Козак - это экономическая рука, Шойгу - это военная рука, Бортников и Костюков - это руки спецслужб.

Сурков был политическим идеологом террористов. Подбирал главарей, создавал видимость политической жизни, флаг, гимн, герб, медиа, телеграм-каналы и вообще все, что должно придавать субъектность. Вплоть до памятников боевикам и переименования улиц в Донецке. Но постоянно проигрывал - информационные операции не давали результата (российские телеканалы за рубежом начали закрывать), а ставленников Суркова - убивали или отстраняли (Захарченко в Донецке, Хаджимбу в Абхазии).

С недавних пор за внешние треки официально поставили отвечать Козака, заодно дав ему кресло заместителя главы администрации президента России. Поводом к повышению послужила успешная спецоперация в Молдове, где он добился фактического расширения власти пророссийской марионетки Додона. А затем получил одобрение от Путина распространить опыт и в Украине.

Отставка Суркова - это результат, а не причина. Сменился план: политические инструменты больше не нужны, брать Донецк и Луганск в состав РФ никто не собирается, строить там "государство" никому неинтересно, ведь сами они без денег из России не протянут и года, а оставленные без внимания - начнут создавать проблемы самой России.

Путин определился. Он желает всучить Донецк с Луганском назад в Украину с полным багажом сопутствующих проблем. И даже на уступки пойдет, если понадобится. Сольет все, что пять лет создавал Сурков, лишь бы анклавы интегрировались в тело Украины и начали медленный процесс уничтожения украинского государства изнутри. Ну а если даже не уничтожат - так хоть санкции снимут с России, да еще и платить за разрушенный Донбасс не придется.

Что касается Суркова, то мы скоро увидим его снова. Идеолог российской цензуры и фальсификаций на выборах в РФ, главный кукловод политического процесса в РФ, лоббист личных интересов российских политиков за рубежом (отстаивал право госслужащих иметь недвижимость за пределами РФ), идеолог и создатель Единой России, Справедливой России, движения Наши, Сколково. Куратор террористических организаций на Донбассе и в Грузии - человек с таким опытом будет работать на Путина, пока сам Путин не решит его отпустить. В новой реальности, которую создает российский президент, опыт и способности Суркова станут основой идеологической рамки.

ОПАСНАЯ ИГРА С КОЗАКОМ. Дмитрий Козак родился в Кировоградской области (УССР). Потом семья переехала в Россию. Там провел всю жизнь. И он, как и Сурков, бывший сотрудник спецназа Главного разведывательного управления России (ныне ГУ РФ). Связной между Москвой и Кишеневом, между Москвой и Киевом, а также между Москвой и западными столицами.

Путин отдает Козаку украинское направление не просто так, а на определенном фоне. Например, газовые переговоры между Киевом и Москвой курировали Ермак и Козак. Два обмена удерживаемыми людьми между Киевом и Москвой курировали Ермак и Козак. Нормандские переговоры курировали Ермак и Козак. Переговоры по Донецку и Луганску курируют тоже - Ермак и Козак. И они научились находить компромисс друг с другом.

Газовые переговоры курировали Ермак и Козак. Два обмена удерживаемыми людьми курировали Ермак и Козак. Нормандские переговоры курировали Ермак и Козак. Переговоры по Донецку и Луганску курируют Ермак и Козак. И они научились находить компромисс друг с другом

"У нас с ним давний опыт взаимодействия", - совершенно откровенно заявил Козак в конце прошлого года, рассыпаясь в комплиментах Ермаку. Ранее журналисты Радио Свобода установили, что Ермак имел связи в России. По цепочке - прямо до членов правительства РФ.

Ермак действительно понятный Кремлю персонаж - без проукраинских идеологических надстроек. Во многом они с Козаком похожи - оба прагматичные, и оба юристы. В 1997 году Ермак основал юридическую компанию в Украине. А Козак в 1999 работал в юридической компании ЮСТ в России. Ермак признался, что помогал россиянам в Украине открывать бизнес. Например, россиянину Эммануилову, имевшему контакты с российскими ТОП-чиновниками.

Но Козак в последствии 20 лет проработал чиновником на разных должностях. Получил огромный политический и управленческий опыт. Ермак получал опыт бизнесмена и кинопродюсера. Ермак сторонник "быстрой дипломатии", по его собственным словам. Козак же проворачивал спецоперацию в Молдове с 2003 года. Это два разных мира - мир быстрой игры, и мир игры на десятилетия. Опасное столкновение. И, скорее всего, опасное для Украины.

ШАГ К ПРОПАСТИ. Есть три новости. Во-первых, Донецк и Луганск в Россию не берут. Во-вторых, террористические организации «ДНР» и «ЛНР» будут распущены, если Украина согласится забрать ОРДЛО. Москва пойдет ради этого на карикатурные компромиссы, которые Киев сможет представить как прорыв и победу. В-третьих, по данным собеседников журналистов в украинских спецслужбах, их российские коллеги получили указание содействовать сценарию реинтеграции. И теперь надо внимательно следить за руками пророссийских медиа и пророссийских политиков в Украине.

Основания для беспокойства есть. Всего за неделю - от предложения до голосования - в России начали создавать политбюро 2.0. Россияне фактически заснули и проснулись в другой стране, где все будет решать фюрер в кресле секретаря государственного совета. Путин укрепит свою власть и получит абсолютные диктаторские полномочия. У него на поводке будет премьер, президент, губернаторы, силовики, депутатский корпус.

Реинтеграция Донецка и Луганска в нынешних условиях уже через пару лет сделает интеграцию в ЕС и НАТО невозможной: на выборах в парламент пророссийские силы получат еще полтора миллиона голосов "за Россию".

Тем временем в Украине так же быстро могут провести реинтеграцию Донецка и Луганска, что в нынешней реальности приведет к драматическому ослаблению украинского государства. В будущем интеграция в ЕС и НАТО станет невозможной, потому что на выборах в парламент пророссийские силы получат еще полтора миллиона голосов "за Россию". С самой Москвы снимут санкции и она начнет быстрый экономический подъем, кроме санкций сняв с себя и бремя финансирования анклавов на Донбассе.

Восстановление Донецка и Луганска повесят на украинцев. И Украина, вместо роста, начнет экономически падать вниз. Страна также увязнет во внутренних конфликтах, потому что добавится миллион людей с российскими паспортами - их активно раздавали весь прошлый год. А еще города с улицами и памятниками убийцам украинцев. Это запрограммированная война, которая случится сразу после мира. Спустя несколько лет, укрепившись экономически, Россия снова придет - но теперь под предлогом защиты обладателей конкретных российских паспортов.

Офис президента Украины сейчас может получить быструю победу. Долгожданный, но недолговечный мир, состряпанный на коленке. Понимает ли Ермак и Зеленский, что им продают мир, в котором страна спустя несколько лет захлебнется? На закрытой встрече с журналистами Зеленский в середине 2019 года говорил, что мир любой ценой ему не нужен. Но именно его, будто морковку, сейчас собираются повесить перед Украиной. Президент не забыл своих слов? Опьяненный успехами Ермак понимает, куда его ведет Козак? Власть отдает себе отчет, что отвечает за жизнь десятков миллионов людей?

Украинцы не должны платить за Донбасс. Украинцы не должны снова массово умирать за Донбасс. Украинцы хотят идти дальше. Открывать для себя новые двери. Наглухо запечатывать двери позади. И больше не оглядываться.