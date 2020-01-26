Ученые нашли рецепт идеального кофе 26.01.2020, 10:34

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Всего на вкус напитка влияют более двух тысяч химических соединений.

Ученые разработали математическую формулу для приготовления "идеального" эспрессо.

В статье, опубликованной в журнале Matter, исследователи объяснили, что пытались оптимизировать процесс варки кофе, чтобы добиться повторяемости вкуса, сократив при этом расход зерен.

В США стандарты индустрии предполагают, что конечный объем напитка составит от 25 до 35 миллилитров. В процессе готовки вода подается под давлением в бар при температуре 92-95 градусов в течение 20-30 секунд. На одну порцию потребуется семь-девять грамм зерен.

Ученые отметили, что многие кофейни не придерживаются этих рекомендаций. Кроме того, современные кофемашины позволяют баристе регулировать параметры подачи воды и помола вручную, из-за чего вкус напитка может сильно отличаться от чашки в чашке даже в одном заведении. Всего на вкус эспрессо влияют более двух тысяч химических соединений, которые находятся в зернах.

Оптимальным вариантом приготовления зерен считается мелкий помол, поскольку таким образом увеличивается площадь контакта кофе с водой. Математическая модель ученых показала, что это не лучший способ варки, так как слишком мелкие частицы закупоривают фильтр, и из-за этого доля субстрата уменьшается. В итоге исследователи заключили, что для "идеального" эспрессо требуется меньшее количество зерен и более грубый помол. Вдобавок, следует использовать поменьше кипятка.

"Если использовать 15 грамм зерен вместо 20 и перемолоть их более грубо, то у вас получится превосходный напиток. Варка же может занять не 25, а 7-14 секунд. При этом зерна дадут больше аромата, что сохранит кофе крепким и уберет горечь", — приводит портал EurekAlert слова одного из авторов исследования, химика из Орегонского университета Кристофера Хендона.