СМИ: В 2017 году в Ухане создавали лабораторию самых опасных вирусов 15 26.01.2020, 11:25

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В закрытом китайском городе Ухань / instagram.com/athene.news

Произошла утечка биоматериалов?

Новый смертельно опасный коронавирус зафиксирован в Китае именно в том городе, где три года назад планировалось запустить лабораторию, которая бы исследовала самые опасные вирусы в мире, сообщает «Белсат».

В статье за 22 февраля 2017 года на сайте научного журнала Nature сообщалось, что лаборатория в Ухане находилась на пороге работы с наиболее опасными в мире патогенными микроорганизмами. Этот шаг был частью плана строительства лабораторий уровня 4 биобезопасности (BSL-4) на материковой части Китая до 2025 года.

Открытие лаборатории вызвало тогда озабоченность ученых за пределами Китая, которые беспокоились о том, что патогенные микроорганизмы могут выскользнуть. Также они волновались, что это может добавить дополнительную напряженность в отношениях между Китаем и другими странами.

BSL-4 – это самый высокий уровень биоконтроля. Его критерии включают фильтрацию воздуха и обработку воды и отходов до того, как они покинут лабораторию, и предусматривают, что исследователи меняют одежду и принимают душ до и после использования лабораторного оборудования.

Первым проектом лаборатории будет изучение патогена BSL-3, который вызывает геморрагическую лихорадку Крым-Конго: смертельно опасный клещевой вирус, поражающий домашний скот во всем мире, в том числе на северо-западе Китая, и может поражать людей.

В планах на будущее было изучение патогенов, вызывающих атипичную пневмонию, а также вируса Эбола и западноафриканского вируса Ласса.

Симптомы коронавируса похожи на симптомы гриппа – повышенная температура, кашель, трудно дышать. Новый коронавирус 2019-nCoV вызывает пневмонию и осложнения, от которых скончались как минимум 17 человек. По данным китайских властей, болезнью заразилось более 400 человек, однако зарубежные ученые считают эти сведения заниженными. Главная опасность вируса: он передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, а также адаптируется и мутирует.

Эпицентр вируса – город Ухань провинции Хубэй. Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье 26 января достигло 2002 человек.

Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов составляет 56.