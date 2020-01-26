Ярослав Качиньский: У России возникают проблемы там, где есть сопротивление 1 26.01.2020, 15:47

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ЯРОСЛАВ КАЧИНЬСКИЙ

ФОТО: DZIENNIK POLSKI

Лидер правящей партии в Польше высказался на тему агрессивной политики Кремля.

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия ищет слабые пункты в системе европейской демократии и "атакует там, где видит слабое место и шанс на победу, как было в Крыму и на востоке Украины".

Источник: Интервью Качиньского немецкой газете "Bild", сообщает "Польское радио".

"Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее (России - ред.) возникают проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое".

По словам лидера "ПиС", дело касается преимущественно Польши и балтийских стран, поэтому очень важно присутствие войск НАТО в этих странах.

"Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе".

Также Качиньский прокомментировал возможную ответственность президента РФ Владимира Путина за смоленскую трагедию, в которой 10 лет назад погиб его брат Лех Качиньский:

"Основная проблема заключается в том, что Россия все еще не вернула нам обломков самолета, поэтому это нет возможности должным образом исследовать ... Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета".