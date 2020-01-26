Шагал и Цеслер вместо криворуких хоккеистов Иван Караичев

26.01.2020, 16:36

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ВЛАДИМИР ЦЕСЛЕР

Пора бы уже переименовать наш аэропорт.

Совершенно в духе нынешних реалий инспекция застукала у без преувеличения знаменитого дизайнера Владимира Цеслера диван. Нельзя дивану находиться в мастерской, радостно отметили инспекторы, точно прожив день не зря. Ну, дальше наверняка вы историю знаете. Дизайнеру, судя по всему, предстоит повышение аренды с $400 до $1500. Потому что творить нужно стоя.

История находится в развитии. Вчера мастерскую Владимира Яковлевича посетил глава КГК Леонид Анфимов. Надо признать, власть среагировала резко.

Для меня не совсем удивительно, почему власти до сих пор не увидели в искусстве возможность пиара страны за рубежом. Но на их месте я бы посмотрел на ситуацию шире, чем послабление досмотра мастерских. Ведь Шагал и Цеслер могут сделать для страны больше, чем те же криворукие хоккеисты на полупустых аренах. К примеру, что мы знаем об Иране? Первая ассоциация у большинства — политика ограничения свобод. От этого никуда не денешься. Второе — кино, то самое кино, которое приносит славу Ирану несколько десятилетий через премии «Оскар», Венецианского кинофестиваля и многие другие. И с этой точки зрения для очень многих людей на планете Иран, безусловно, еще и прогрессивная страна, населенная талантливыми людьми. Интересная страна. Или вот Сербия. Что мир знает о ней? Война в Югославии, Радован Караджич. Но и выдающаяся художница, гуру перформанса Марина Абрамович.

Вернемся к Цеслеру. Его с Сергеем Войченко выставка «Двенадцать из ХХ» собрала блистательную прессу в России. Плакат Владимира Яковлевича размещен в Лувре. Спустя десятилетие $11 млн ушли на ремонт столовой к Европейским играм и даже трудно представить, сколько ушло на сам спортивный форум, о котором и близко не написали за рубежом сообразно сумме. А теперь давайте зададимся вопросом: что было бы, если бы государство наняло современных менеджеров для управления искусством. В виде грантов и льгот. Судя по восхитительной сумме на ремонт столовой, какие-то деньги в стране ведь есть. И раз спартакиада народов Европы под красивой вывеской толком стране пиара не принесла, а хоккеисты мучаются на аренах, может быть, стоит посмотреть на тему искусства?

Советский Союз много ругают, и чаще всего по делу. Но даже там престарелые партийные лидеры понимали важность искусства как возможности показать уровень страны в мировом разрезе. К сожалению, это не понимают инспекторы. Художникам нужны поддержка и свобода. Да, вряд ли они порадуют оформлением к очередным «Дожинкам». Но прославить страну за рубежом им по силам при условии действительно современного подхода.

Конечно, для этого потребуется революция в умах. Но Иран ведь как-то справляется, пока наши Швондеры ищут горе-диван в мастерской Цеслера. Значит, есть примеры и подходы, которые можно брать на вооружение.

И да, пора бы уже переименовать аэропорт. Блистательно звучит «аэропорт имени Фредерика Шопена» в Варшаве. Чем хуже Национальный аэропорт имени Марка Шагала? Не думаю, что иностранцы, прилетающие в Беларусь, ассоциируют великого выходца из Беларуси с нашей страной. Решение, которое потребует минимальных инвестиций, может обернуться дополнительным плюсом к имиджу страны. Которая в этом по-прежнему сильно нуждается.

Иван Караичев, office life