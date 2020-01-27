Названы лучшие продукты для похудения и роста мышц 4 27.01.2020, 9:21

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Диету разработали испанские медики.

Испанские врачи-диетологи рассказали, какие продукты стоит употреблять, чтобы сбросить лишний жир и набрать мышечную массу, сообщает La Vanguardia.

По их словам, план тренировок и питания лучше разделить на две фазы. Для улучшения физической формы необходимо сначала в течение нескольких недель нарастить мышцы, а потом заниматься сжиганием жира.

При этом основу питания должны составлять богатые белком продукты: яйца, курица или тофу. Красное мясо специалисты советуют заменять более диетическими вариантами – рыбой и птицей.

Перед тренировками следует употреблять бананы, а после – натуральный йогурт без содержания сахара.

При данной диете привести себя в форму также помогут тунец, авокадо и бобовые.