Беларусь потеряла треть экспортных пошлин на нефтепродукты из-за налогового маневра 5 27.01.2020, 12:55

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Данные озвучил председатель Государственного таможенного комитета.

Поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в белорусский бюджет в 2019 году упало на 33,2% из-за налогового маневра и приостановки экспорта автотоплива в апреле-мае в связи с поставками загрязненной хлоридами нефти, сообщает interfax.by.

"За 2019 год в республиканский бюджет поступило свыше Br9 млрд платежей, контролируемых Государственным таможенным комитетом. Это почти на Br400 млн (4,2%) меньше, чем в 2018 году. Одна из причин такого падения - снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)", - доложил Лукашенко в понедельник председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

В ГТК отмечают, что потери экспортных пошлин на нефтепродукты "частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами". В связи с этим в бюджет поступило более Br82,5 млн.

Сенько сообщил, что, несмотря на падение нефтяных доходов бюджета, в целом по итогам 2019 года "по таможенным платежам, которые должны были поступить в бюджет нашей страны, прогнозный показатель, доведенный нам Министерством финансов, выполнен на 100,5% (т.е. поступило на 0,5% больше плана – ИФ)".

По его данным, за 2019 год через белорусскую границу на ввоз и на вывоз перемещено 111 млн тонн товаров, что на 3,2 млн тонн (на 2,8%) меньше показателей 2018 года. Основной причиной стало снижение транзита угля из России железнодорожным транспортом, пояснил руководитель ГТК.

При этом общий транзитный поток при ввозе товаров на территорию ЕАЭС через Беларусь вырос на 5,4% и составил 17,5 млн тонн, из них 11,4 млн тонн составили грузы, поставленные в Россию.

Количество перемещенного через белорусскую границу грузового транспорта также выросло на 5,1% до 2,3 млн единиц. Это говорит об увеличении нагрузки на автодорожные пункты пропуска.

Как сообщалось, нефтяные доходы белорусского бюджета снижаются в условиях унификации экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с Россией, которая реализует налоговый маневр в нефтяной сфере.

По данным Минфина, доходы республиканского бюджета Беларуси от экспортных пошлин на нефтепродукты в январе-сентябре 2019 года составили Br992 млн, что на 33,4% (на Br496,5 млн) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года,

Ранее также сообщалось, что, по оценке Минфина, в 2020 году сокращение доходов бюджета от снижения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты составит почти $240 млн.

Суммарные издержки от налогового маневра в 2019-2024 годах в Минске оценивают в сумму около $10,5 млрд.