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Артем Милевский: С «Динамо» Киев будет крутой матч

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  • 27.01.2020, 14:19
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Артем Милевский: С «Динамо» Киев будет крутой матч
Артем Милевский

Футболист брестского «Динамо» готовится к матчу со своей бывшей командой.

Нападающий «Динамо» Брест Артем Милевский поделился ожиданиями от товарищеского матча с киевским «Динамо», пишет «Трибуна».

«Динамо» Киев тоже моя любимая команда.

Будет крутой матч, будет много эмоций. Грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих», – сказал Милевский.

Матч начнется в 17.00. Видеотрансляция будет доступна здесь.

Милевский был игроком «Динамо» Киев с 2002 по 2013 год.


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