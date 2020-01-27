«Серому коту» присудили очередные 15 суток ареста за защиту независимости 10 27.01.2020, 16:51

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Дмитрий Козлов

Также оштрафован оппозиционный политик Николай Статкевич.

27 января в судах Минска прошли суды над участниками акций в поддержку независимости Беларуси, против углубленной интеграции с Россией, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Активисту гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Козлову (блог «Серый кот» ) судья Татьяна Шоцик присудилa очередные 15 суток ареста за акцию в Минске 8 декабря по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Все предыдущие суды над Козловым за декабрьские акции заканчивались одинаково: 7 раз по 15 суток, всего уже 120 суток ареста.

Сам Козлов на заседание не пришел, его интересы представляла адвокат. Она заявила отвод судье, который не удовлетворили.

Свидетелями выступили сотрудники милиции Андрей Тихонов и Дмитрий Кореневский. Тихонов отказывался рассказать, как он опознал Козлова, так как в рапорте указано, что лицо выяснил позже, а в суде он сказал, что узнал блогера сразу. На многие вопросы отвечал: «Не помню». Кореневский сказал в суде, что знал Серого Кота как блогера, а позже определил, что это именно Козлов. Никто из милиционеров не смог назвать действия участников акции, которые нарушали бы общественный порядок, кроме того, что они там просто находились.

Результаты других судов 27 января:

Николай Статкевич - штраф 1350 рублей, повторное заседание суда за участие в акции 20 декабря, судья Алексей Кисляк, суд Ленинского района.

Андрей Кудик - штраф 1080 рублей за акцию 8 декабря в Минске, судья Алексей Кисляк.

Диана Середюк - штраф 1350 рублей за участие в акции 20 декабря в Минске, судья Максим Трусевич, суд Первомайского района.

Лявон Борщевский - штраф 810 рублей, судья Иван Костян, суд Центрального района.

Петр Садовский - штраф 810 рублей за акцию 7 декабря в Минске, судья Татьяна Оковитая, суд Центрального района.