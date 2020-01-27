В Слониме создана районная первичка профсоюза РЭП 27.01.2020, 18:12

Независимый профсоюз расширяет свою деятельность в стране.

25 января в Слониме прошло организационное собрание по созданию районной первичной профсоюзной организации, передает praca-by.info.

- В Слониме более 10 лет действовала профсоюзная группа, она выросла, стабилизировалась, поэтому еще в прошлом году руководящий орган профсоюза принял решение о создании первичной организации, – пояснил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Единогласно председателем “первички” избран Михаил Сошко. В состав профкома вошли также Данута Евхута и Светлана Маркач. Избрана Ревизионная комиссия.

Собрание рекомендовало в состав Республиканского совета (прямое делегирование) Михаила Сошко.

Принято решение искать юридический адрес для профорганизации, чтобы поставить ее на учет в исполнительно-распорядительные органы власти.

- Создание профорганизации на базе профсоюзной группы – не первый случай в практике РЭП. Уверен, что в следующем году появятся новые профгруппы, а действующие будут расширяться и укрупняться, – резюмировал Геннадий Федынич.