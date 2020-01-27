Три из четырех сахарных комбинатов, на которых якобы задержали руководителей, работают с убытками 8 27.01.2020, 18:18

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Только Слуцкий сахарорафинадный комбинат сработал в плюс.

Убытки на 16,8 миллиона, долги на 217 миллионов. Какова экономическая ситуация на предприятиях, где предположительно задержали директоров.

«Радыё Свабода» публикует данные.

Городейский сахарный комбинат, согласно отчета за 2018 год, в «чистых убытках» на 26,7 миллиона рублей. На 20 миллионов уменьшился и собственный капитал предприятия. Это видно из отчета на сайте portal.gov.by.

Скидельский сахарный комбинат за 2018 год имеет чистые убытки на 10 миллионов рублей, а за 2017 год имел их на 18 миллионов. Имеет к тому же на 122 миллиона кредитов.

Согласно «Экономической газеты», Жабинковский сахарный завод 2018 год завершил с убытками в 16,8 миллиона при долгах в 217 миллионов.

И только Слуцкий сахарорафинадный комбинат в 2018 году сработал в плюс - на 15 миллионов рублей.

Напомним, информация о задержании директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича появилась в субботу 24 января. Предположительно, он был одним из двоих пассажиров рейса «Белавиа» из Минска в Мюнхен, которых сняли с самолета в Гродно. Вместе с Криштаповича в самолете был также его коллега, директор Слуцкого сахарного завода Николай Прудник. Якобы того также задержали. Нет на рабочем месте в понедельник и директора сахарной фабрики в Жабинке Виктора Миронова. О его задержании сообщают местные СМИ. Главы сахарного завода в Скиделе Дмитрия Егорова также в понедельник на рабочем месте не оказалось.