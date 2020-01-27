Слишком токсичный персонаж 4 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

27.01.2020, 20:44

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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

ФОТО: KP.RU

Остается разве что пенсия в госкомпании.

Владислав Сурков как обычно не смог избежать дешевого символизма и нагнал таинственности вокруг банального увольнения. Указа нет, но Суркову почему-то было важно объявить о своей отставке именно утром в субботу. Вариант похмелья после пятницы в принципе тоже приходит в голову. Или уход куратора украинского направления из АП стал подарком президенту Украины Владимиру Зеленскому на день рождения. На десятый день после послания Путина, когда стало понятно, что от суверенной демократии окончательно осталась только первая половина метафоры. Ушел с формулировкой месяц медитировать. А что еще остается?

Куда и кем выйдет Сурков из своей медитации? Обернётся ли он опять демиургом внутренней политики или займётся демонтажом очередных международно-братских отношений? С одной стороны, начав создавать под цели далекого транзита сложные развилки и варианты, Путин тем самым сформулировал ещё и запрос на очень специфические услуги от очень изощренного исполнителя. Может ли выбор пасть на Суркова? Легко, тем более что именно в ту сторону он много раз уже и падал. Когда околоноля вовсю трепыхается цифра "24", система по определению не может быть сильно заинтересована в проводах специалиста (свидетеля) такого пошиба на заслуженную медитацию.

Другое дело, если сам Сурков просто пользуется моментом и пытается отойти от дел. Но надо учесть, что вырваться в частную, бизнесовую, нормальную жизнь (уже заговорили о возможном переходе Суркова в "Газпром-медиа") предстоит одному из соавторов украинской кровавой бани. Тут медитации длиной в месяц может и не хватить. Анонс возвращения после годового запоя смотрелся бы человечнее. Впрочем, очень может быть, что из всех рефлексий Сурков уже способен только на "отряхнулся и пошёл". Было бы куда идти. Даже без учета кровавых концепций для любого бизнеса Сурков слишком токсичный персонаж. Как с точки зрения нарциссического характера и способностей к предательству бывших работодателей (его вклад в дело "ЮКОСа" чего стоит), так и в глазах любых западных партнеров. Остается разве что пенсия в госкомпании. Выступления на одной арене с Михаилом Леонтьевым - заслуженный финал.

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