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Брестское «Динамо» Милевского провело матч с киевскими одноклубниками

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  • 27.01.2020, 20:53
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Брестское «Динамо» Милевского провело матч с киевскими одноклубниками

Брестское и киевское «Динамо» сыграли товарищеский матч.

Брестское "Динамо" в рамках турецкого сбора крупно уступило в товарищеском матче киевским одноклубникам, передает pressball.by.

Динамо Брест — Динамо Киев — 0:3

Динамо Брест (1-й тайм): Павлюченко, Веретило, Хачериди, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский, Бакай.

Динамо Брест (2-й тайм): Павлюченко, Печенин, Кики, Павловец, Веретило (Витус), Шевченко, Быков, Васильев, Юзепчук, Садовский, Лаптев.

Голы: 0:1 — Пиварич (22). 0:2 — Пиварич (36). 0:3 — Дуэлунд (74).


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