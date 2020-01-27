закрыть
27 января 2020, понедельник, 21:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Польша начала отказываться от российского газа

3
  • 27.01.2020, 21:01
  • 1,858
Польша начала отказываться от российского газа
Трубопровод польской компании Gaz-System

В 2022 году Польша намерена полностью уйти от поставок трубопроводного газа из России.

В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.

Суммарный объем поставленного Россией трубопроводного газа сократился на один процент — с 9,04 миллиарда кубометров в 2018 году до 8,95 миллиарда в 2019-м.

На существенное снижение доли российского газа при увеличении потребления в республике повлияли поставки сжиженного природного газ (СПГ) из США, Норвегии и Катара. В 2019-м они достигли 3,43 миллиарда кубометров (после регазификации), что на 0,7 миллиарда больше, чем годом ранее.

В 2022 году Польша намерена полностью уйти от поставок трубопроводного газа из России. Заменой ему Варшава видит СПГ и строящийся трубопровод Baltic Pipe из Норвегии.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Газпром может начать продавать газ в Европе себе в убыток ради удержания рынка. Такая ситуация сложится, если цена опустится ниже 100 долларов за тысячу кубометров.


популярное за неделю

Мнение

Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип
Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич