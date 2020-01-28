«Двух лет Geely в моей семье не продержался» 8 28.01.2020, 18:07

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Кто в Беларуси покупает Geely без льготного кредитования?

За прошлый год белорусы купили почти 7 тысяч автомобилей марки Geely, что на 108,7% больше по сравнению с 2018-м годом. Однако успех предприятия спешат развеять хейтеры: дескать, если бы не льготные кредиты, на машины «БелДжи» никто бы даже не взглянул. Что же, попробуем разузнать, действительно ли отечественный продукт интересен потребителю исключительно из-за выгодных условий кредитования, пишет av.by.

Далеко ходить не будем, а заглянем в базу объявлений и акцентируем свое внимание на Geely Atlas и Geely Emgrand X7 не старше 2018 года выпуска — это как раз те свежие модели, которые первыми покинули сборочный конвейер нового завода «БелДжи» под Борисовом. Напомним, ранее автомобили Geely собирали методом отверточной сборки (SKD), то есть уже из готовых деталей и машинокомплектов. Итак, после внесения необходимых параметров поиска перед нами предстало более 20 вариантов.

Первым на глаза попадается объявление о продаже белоснежного «Атласа» 2018 года с двухлитровым бензиновым двигателем и 6-МКПП.

— Жилье покупаю, поэтому и с машиной приходится прощаться. Она на гарантии, какие с ней могут быть проблемы? Я проходил полностью все ТО по регламенту, обслуживался у дилера, — рассказывает владелец и сам уточняет: — Приобретал автомобиль в кредит, первый взнос был 25%. Но сейчас переделать документы на нового хозяина не составит труда — этот кредит оформится как потребительский.

Мужчина краток в описании своей машины: «Езжу немало, но заливаю хорошее топливо». Хозяин авто обещает покупателю кроссовера сертификат на бесплатное третье техническое обслуживание. По его словам, данный бонус сэкономит 550 рублей.

Владелец серебристого Geely Atlas оказался менее словоохотлив. Вздыхая, собеседник признается, что кроссовер достался ему по наследству, поэтому сейчас встал вопрос о продаже. У дилера «Джили» автомобиль приобретался в базовой комплектации и одним платежом, без кредитов и лизинговых средств.

На одометре транспортного средства скромные 222 километра. «Это дорога домой, — комментирует хозяин. — Больше авто не эксплуатировалось. Но по первым ощущениям машина хорошая, даже шустрее, чем мой Volvo».

Не получается обойти стороной черный Geely Atlas из Бреста. Его 2,4-литровый мотор, работающий в паре с автоматической трансмиссией, дооснастили установкой ГБО.

— По городу не могу сказать, какой расход: мы преимущественно по трассе ездим. В среднем по бортовому компьютеру получается 11 литров.

После установки газового оборудования кроссовер проходил ТО, и, со слов владельца, вопросов по гарантии у сервисменов не возникло. Также мужчина обмолвился, что покупал «Атлас» с привлечением кредитных средств.

Следующий Geely Atlas принадлежит Денису из Минска. Мужчина приобрел машину для своей жены в ноябре 2018 года, однако кроссовер разочаровал девушку.

— Моя супруга не захотела на нем ездить. Хотя не скрою, что брал как второй автомобиль в семью на очень выгодных условиях — в кредит под 1,9% годовых. Не смог пройти мимо! Думаю, поезжу два года, а потом продам за наличку, практически ничего не потеряв. Правда, двух лет машина в моей семье не продержалась.

Собеседник также признался, что льготная программа действует до ноября 2020 года. Закрывать ее преждевременно нет никакого смысла, хотя в случае реализации автомобиля он готов одним платежом закрыть кредитный вопрос.

Под капотом кроссовера стоит уже знакомый 2,4-литровый «атмосферник», поэтому технически этот Geely ничем не отличается от других. Однако потолок салона обтянут искусственной замшей черного цвета, а задняя полусфера дополнительно затонирована.

— Шумоизоляция для своего класса здесь просто отличная. И в целом китайский автомобиль меня впечатлил. Был когда-то у меня Mercedes W163 AMG — это очень быстрая машина. Но на бездорожье «Мерс» просто погремушка по сравнению с Atlas! Нынче немецкая сборка уже не та: в новых авто часто слышны скрипы, панели плохо подогнаны. «Атлас», напротив, очень мягкий на ходу и весьма качественно собран. Как по мне, придраться в машине не к чему.

А вот Владимир из Жодино сразу не скрывает, что свой Geely Atlas выставил на продажу, потому как «нужно решать вопрос с жильем».

— Автомобиль жены не реализуется долгое время, поэтому я решил попробовать продать и свой практически новый кроссовер. Какую машину раньше заберут — столько денег и отложим на квартиру, — рассказывает по телефону мужчина. — В придачу отдам летний комплект шин — они практически новые. Недавно колодки задние поменял, днище дополнительно обработал. На 25 тысячах км было последнее ТО с заменой масла и фильтров.

— А покупали ее по льготному кредиту? — интересуемся у продавца.

— Нет, за наличные. Я сам работал на белорусском заводе в цеху сборки. Эту машину лично с конвейера забирал.

Еще один стильный белый «Атлас» с черной крышей продает Андрей из Минска.

В объявлении владелец подробно описывает свой опыт эксплуатации и не скупится на лестные отзывы. А вот при ответе на вопросы по телефону мужчина оказывается менее многословным.

— Приобретал за реальные деньги. Никаких кредитов. Продаю, так как созрел для автомобиля классом повыше. Хочу купить себе BMW X5, — скороговоркой выпаливает хозяин машины и спешит распрощаться.

Geely Emgrand X7

Обрадовавшись содержательной беседе с обладателями «Атласов», нам захотелось послушать, что говорят продавцы младшей модели в линейке кроссоверов Geely — Emgrand X7.

Так, один из автомобилей 2018 года выпуска реализуется с пробегом 9 000 км. Его владельцы собираются купить жилье в регионе, которое по цене сопоставимо со стоимостью нового Emgrand X7. Китайский экземпляр приобретался за наличные средства и находится в «полностью исправном состоянии».

— Не переживайте! Все честно, чисто и прозрачно, — кратко отмечает по телефону собеседник и приглашает на осмотр машины.

Кроссовер такого же года выпуска — только в серебристом цвете — продается в Бресте. По указанному номеру трубку снимает мужчина, который с ходу пресекает все дополнительные вопросы: «Реализуется по семейным обстоятельствам. Проблем никаких нет. Автомобиль на гарантии. Он еще и 10 тысяч км не проехал».

Прервав монолог собеседника, нам удается узнать, как именно Emgrand X7 покупали.

— Брали машину в кредит, но это никак не повлияет на продажу, снятие или постановку на учет в ГАИ. Это ведь не лизинговый, а кредитный автомобиль.

Удивляться, что среди продавцов были те, кто приобрел Geely за счет кредитных средств, не стоит. Еще в декабре во время пресс-тура по заводу «БелДжи» руководство предприятия отмечало, что около 70% машин реализуется физическим лицам с привлечением льготной программы кредитования. Судя по нашему экспресс-обзвону, даже владельцы эксклюзивных Mercedes-Benz не прочь пересесть за руль Geely Atlas. Хотя бы на некоторое время. Других же, наоборот, «Атлас» не впечатлил, поэтому ему на замену подыскивают 10-летний BMW X5 или X6. Благо по стоимости от новеньких Geely подержанные баварские кроссоверы недалеко ушли.