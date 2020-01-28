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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в среду

  • 28.01.2020, 22:03
Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в среду

29 января сохранится теплая для зимы погода. 

В среду, 29 января, в Беларуси сохранится облачная погода, сообщает Белгидромет.

Ночью преимущественно по западу страны, а утром и днем на большей части территории пройдут дожди и мокрый снег. Днем местами ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от 1 градуса мороза до 4 тепла.


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