Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в среду 28.01.2020, 22:03

29 января сохранится теплая для зимы погода.

В среду, 29 января, в Беларуси сохранится облачная погода, сообщает Белгидромет.

Ночью преимущественно по западу страны, а утром и днем на большей части территории пройдут дожди и мокрый снег. Днем местами ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от 1 градуса мороза до 4 тепла.