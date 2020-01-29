Ученые рассказали, как грибы влияют на климат 6 29.01.2020, 15:08

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Для этого биологам пришлось провести две экспедиции.

Гриб питается органикой, накопленной животными и растениями, разлагая ее до более простых веществ. При этом находящийся в ней углерод может быть выпущен в атмосферу, а может быть и захоронен в почве. В стрессовых условиях грибы обычно укрепляют клеточные стенки, тратя на это белки и, в конечном итоге, все тот же углерод, который в результат захоранивается.

Группа ученых во главе с Кэтлин Трезедер (Kathleen Treseder) из Калифорнийского университета в Ирвине попыталась выяснить, относится ли это наблюдение к изменению влажности почвы, пишет «Популярная механика».

Биологи провели две экспедиции — в тайгу на Аляске и в джунгли Коста-Рики. В обоих случаях объектом изучения были образцы грибниц, собранных с почвой влажных (болотистых) мест и там, где посуше.

При их анализе выяснилось, что грибы, живущие в относительно сухих местах, склонны накапливать углерод, причем по мере высушивания почвы это их свойство усиливается. Это, вероятно, объясняется тем, что грибы привыкли жить при высокой влажности, а подсушенный субстрат для них — стресс.

Это имеет определенные последствия, пока — вычислительные. Грибов в дикой природе очень много. Их влияние на круговорот углерода стоит оценить и далее учитывать в математических моделях, рассматривающих климатические изменения.