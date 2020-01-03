Ученые идентифицировали обед человека 170 тысяч лет назад 1 3.01.2020, 15:46

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Hypoxis angustifolia

Фото: Dr. Lyn Wadley

Это было не мясо.

В пещере на юге Африки палеонтологи обнаружили фрагменты древнейших жареных корнеплодов в истории человечества. Ученые предполагают, что их возраст может достигать более 170 тысяч лет. Об этом пишет NewScientist, передает УНИАН.

По словам ученых, древние люди ели очень сбалансированную пищу, богатую на углеводы и белки.

В 2016 году команда ученых обнаружила десяток кусков угля среди пепла в пещере Бордер в Африке. Этот слой пепла – все, что осталось от костра древних людей. Изучив обгоревшие остатки сотни современных растений под микроскопом в течение последних лет, группа наконец смогла идентифицировать фрагменты корнеплода рода Hypoxis – так называемой африканской картошки, которую применяют в медицине. Вероятно, люди ели такую картошку, но с белым корнем - Hypoxis angustifoli. Немалое количество фрагментов корнеплода свидетельствует о том, что жареные овощи были обычной частью рациона, несмотря на распространенное мнение, что древние люди ели преимущественно мясо.

Кроме того, по словам исследователей, наблюдения относительно пищи древних людей могут быть искажены, поскольку остатки растений обычно не хранятся столько времени, сколько, к примеру, кости животных. В то же время некоторые из ученых откровенно не заинтересованы в таких поисках.