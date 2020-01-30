США ввели новые санкции против России 3 30.01.2020, 8:11

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Ограничительные меры расширены из-за аннексии Крыма.

Министерство финансов США вслед за Евросоюзом расширило санкции против России за продолжающуюся агрессию против Украины и аннексию Крыма.

В санкционный список внесли восемь чиновников из оккупированного Крыма и транспортную компанию Гранд Сервис Экспресс. «Черный список» совпадает с аналогичным списком, принятым накануне Советом ЕС, сообщает nv.ua.

«Действия Министерства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку возобновления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму», — заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

США ввели санкции в отношении:

Юрия Гоцанюка, так называемый премьер-министр Крыма.

Михаила Развожаева, так называемый и.о. губернатора Севастополя.

Владимира Немцева, так называемый председатель Законодательного собрания.

Сергея Даниленко, так называемый председатель Севастопольской избирательной комиссии.

Лидии Басовой, так называемый зампредседателя Севастопольской избирательной комиссии.

Екатерины Пырковой, так называемый секретарь Севастопольской избирательной комиссии.

Екатерины Алтабаевой, так называемый член Совета Федерации РФ от Севастополя.

Александра Ганова, генеральный директор Grand Service Express

Напомним, 28 января Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за проведение «выборов» в оккупированном Крыму.