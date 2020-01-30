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Видеофакт: В Кобрине пассажир Audi оскорбил инспектора ГАИ и напал на него

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  • 30.01.2020, 8:28
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Видеофакт: В Кобрине пассажир Audi оскорбил инспектора ГАИ и напал на него

Мужчина пытался «разобраться» с милиционером.

В Кобрине пьяный мужчина пытался «разобраться» с милиционером, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел 28 января, около 17.20. Сотрудник ГАИ остановил Audi 100, за рулем которого находился 43-летний местный житель. В ходе разбирательства выяснилось, что у водителя нет прав (в 2010 году лишен за пьяную езду). В этот момент его 33-летний пассажир — владелец авто — посчитал ситуацию несправедливой, поэтому вышел из машины и начал оскорблять инспектора ГАИ. После он схватил инспектора за форму, оторвал погон и нарукавник куртки.

Задержать мужчину сотруднику ГАИ помогли очевидцы — работник МЧС и водитель такси. Нарушителя доставили на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 1,7 промилле алкоголя.

Кобринский РОСК возбудил уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Мужчина задержан.


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