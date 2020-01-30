«Утром в городе пахло хлоркой» 4 30.01.2020, 10:53

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ФОТО: AP/MARK SCHIEFELBEIN

Что происходит из-за коронавируса в Китае?

В последние годы множество русскоязычных молодых людей уезжают в Китай на заработки — сайты вроде HeadHunter заполнены объявлениями о поисках преподавателей русского и английского для китайских детей. Частные образовательные центры в среднем предлагают зарплату около 2 тысяч долларов в месяц, даже без профильного образования. Это и привлекает владеющих английским выпускников вузов со всего постсоветского пространства. Не напугал их, судя по всему, даже китайский коронавирус, которым, по разным оценкам, только в Китае заразились уже более четырех тысяч человек. И хотя многие учреждения по стране и даже целые города, вроде Уханя, закрыты на карантин, покидать Китай русскоязычные экспаты пока не собираются. Журналисты «Новой газеты» спросили у них, как на самом деле выглядит «эпидемия» изнутри?

Андрей Дикий

Предприниматель, живет в Шанхае (66 случаев заражения, один летальный исход)

«В супермаркетах закупаются на полную»

— Мы занимаемся прокатом байков, но сейчас не работаем: вышел указ от 26 января — все учреждения должны быть закрыты на карантин до 2 февраля. Людям приходят SMS-оповещения, их просят без надобности не появляться на улице и обязательно носить защитные маски. При этом в Шанхае передвижения не ограничены. Как такового контроля нет, но на улицах много полицейских. Полиция сопровождает все «скорые». В отдельных частях города дежурят спецотряды на машинах с мигалками. Видимо, на всякий случай. Регулярных проверок на улицах нет — только на вокзалах и в аэропортах. Есть так называемые security — охрана — это тоже полиция.

Я видел одного полицейского с роботом, оборудованным тепловизором. Робот автономно сканирует всех проходящих мимо людей.

Полиция ведет себя обособленно, просто так к людям не подходят.

Местные очень взволнованы. Многие уверены, что реальную статистику по зараженным занижают, боятся блокировки города, в супермаркетах закупаются на полную.

Говорят, удаляют некоторые видео из групп WeChat. На днях в СМИ представители власти предупредили, что рассылающие видео и слухи аккаунты будут блокировать. По китайскому законодательству распространение ложной информации карается тюремным сроком. Но новостей о задержаниях за это пока я не слышал.

Планов уезжать у меня нет — здесь работа и собака. Мой выбор — переждать в Шанхае.

Анастасия Чупина

Фотограф, преподаватель английского языка. Живет в Шанхае

«Новостями никто не делится, только дают друг другу советы»

— Шанхай во время китайского нового года и так пустеет, а сейчас вообще похож на город-призрак. Нет приезжих, а теперь и сами шанхайцы не выходят на улицу — разве что в магазин, и то в масках.

Что происходит в Китае из-за #coronarvirues ?



Шанхайцы покупают продукты на фоне вспышки вируса



Видео: Анастасия Чуповаhttps://t.co/2tlknrIRy7 pic.twitter.com/hmK5UHaDoB — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 28, 2020

В супермаркетах очень много людей, но дефицита и паники нет. Продуктов много, все поставляется. Только яйца и тофу разобрали во всей округе. В районе, где я живу, было много частников — люди цепляли на велосипеды бочки с углями и жарили еду, своеобразный стрит-фуд. Сейчас такого нет. Но в туристическом районе Ю Гарден можно найти открытые лицензированные лавки.

Утром в городе пахло хлоркой. Видимо, местные ЖКХ решили все продезинфицировать. Многие местные отменяют поездки, не спускаются в метро, не ходят в места скопления людей. Китайское телевидение я не смотрю, но распространяемая в новостях информация работает. Я считаю, что в данном вопросе правительство КНР молодцы: китайцы относятся ко всему серьезно, думаю, распространение вируса остановят.

Ухудшения ситуации с вирусом лично я не вижу. Хотя все действительно выглядит мрачно и угрюмо, город серый и печальный — но это потому, что все китайцы разъехались на праздники, а те, кто остались, — сидят дома и смотрят телевизор.

Люди дают друг другу советы, но не делятся новостями и фото из-за возможного уголовного преследования.

В WeChat всем [россиянам] разослали почту, куда можно обратиться, сообщить о месте пребывания, дать контакты. Но везде, кроме Уханя, люди свободно вылетают и прилетают, карантина нет.

Многие китайцы надеются на традиционную медицину. Сегодня вот, например, видела бабушку, которая выкапывала подорожник. Говорит, будет так защищаться от вируса — заваривать и пить.

Что происходит в Китае из-за #coronarvirues ?



Жительница Шанхая ищет подорожник для профилактики коронавируса.



Видео: Анастасия Чуповаhttps://t.co/2tlknrIRy7 pic.twitter.com/Ddc5g1U20S — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 28, 2020

На портале Taobao можно купить диких животных, их мясо, либо продукты из него (считается, что распространение вируса началось из-за употребления китайцами в пищу диких животных. Их продажу запретили — Н. К.], из любой провинции покупки придут в течение дня-двух. Но, думаю, сейчас сами китайцы не будут рисковать и употреблять в пищу странную еду. Здесь не советуют покупать морепродукты и свинину. Рекомендуют говядину — она завозится из Австралии.

В отдельных районах я вижу, как местные вывешивают вялить мясо. Вряд ли это на продажу, скорее, для личного потребления.

Не уверена, что можно получить диких животных [при заказе в интернете] прямо сейчас, потому что китайцы не любят провоцировать полицию. Но предложения о покупке цивет и змей есть.

Предложения о покупке различных видов змей, цивет, рогов оленей и крови животных в китайской сети. Скриншоты предоставила героиня

Ксения У

Провинция Цзянсу (~450 км от эпицентра. 70 случаев заражения, 0 смертей)

«Таксисты и продавцы — в масках»

Мой супруг — китаец. Мы приехали к родственникам на Новый год. Власти тут моментально отреагировали на известия о вирусе. Вчера поступила информация о возможном случае заражения в соседнем поселке — сразу же закрыли въезд и выезд. Частная торговля не работает — фрукты, мясо, уличную еду и кондитерские изделия купить нельзя. Есть отдельные магазины, там всего в достатке.

В какой-то момент закончились маски и спиртовые салфетки, но все подвозили постепенно.

Местные здесь, в пригороде [столицы провинции] Нанкина, настроены позитивно — информация поступает, люди в курсе, что происходит, все соблюдают меры. Многие отменили брони ресторанов, поменяли планы, но это не паника, а разумное решение. Работают таксисты и продавцы, но все в масках.