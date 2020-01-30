«Зараженные коронавирусом плюют медикам в лицо» 13 30.01.2020, 11:37

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай объявил об уголовном наказании для нежелающих лечиться.

За минувшие сутки, согласно официальным данным китайских медиков, число жертв уханьского коронавируса выросло со 132 до 170 человек, число инфицированных — с 6080 до 7819 человек, выздоровевших — со 116 до 137 человек. Число стран, где был выявлен вирус, увеличилось до 16. Оно пополнилось случаями в ОАЭ и Финляндии, пишет onliner.by.

Вирус выявлен во всех регионах Китая без исключения. Последним нетронутым оставался Тибетский автономный район, но и в нем за минувшие сутки нашелся зараженный.

ВОЗ собирается на заседание Чрезвычайной комиссии сегодня, чтобы еще раз оценить эпидемиологическую ситуацию в Китае и мире. Эксперты определятся, считать ли ситуацию в Китае угрозой международного масштаба. Комиссия собиралась на прошлой неделе дважды, но ЧП не объявила.

Австралия, Южная Корея, Сингапур и Новая Зеландия будут направлять всех эвакуированных в карантин независимо от того, проявились у них симптомы ОРВИ или нет. Это связано с тем, что инкубационный период вируса может достигать двух недель.

British Airways и Air Canada отменяют все рейсы с Китаем. «Мы приносим извинения клиентам за причиненные неудобства, но безопасность наших клиентов и экипажа всегда находятся в приоритете», — говорится в заявлении British Airways. В Китай уже не летают Lion Air, Seoul Air. Многие авиакомпании значительно сократили число рейсов в Поднебесную.

В интернете распространяют видеоролики, якобы снятые в Ухани. На одном из них автомобиль, который врезался в земляной вал. Их насыпали на некоторых дорогах, ведущих из города. Утверждается, что это была попытка прорыва карантинной зоны.

Уголовка за плевок

В провинции Хубэй, которая является эпицентром эпидемии, введено уголовное наказание за отказ соблюдать условия карантина или лечиться. Уголовное преследование ждет и тех, кто наносит вред медицинским работникам и намеренно распространяет вирус.

Эти меры могут быть продиктованы неадекватным поведением некоторых пациентов в больницах Ухани. Британский таблоид Daily Star со ссылкой на южноафриканского учителя Джессику Бейлинг, застраявшую в Ухани, рассказал о шокирующем поведении зараженных. Мол, они снимали маски и плевали в лица врачам, чтобы заразить их вирусом. «Я слышала эти шокирующие истории о зараженных, которые пытаются инфицировать как можно больше людей. Видела одно видео, на котором мужчина оплевывает все кнопки лифта в доме».

В сети можно найти видео, где человек в маске снимает ее перед стойкой регистрации, а потому наклоняется к двум сотрудникам, которые затем быстро от него отстраняются.

Официальных подтверждений этим рассказам нет. Они больше похожи на городские легенды. Но введение официального уголовного преследования для тех, кто целенаправленно распространяет вирус, кажется симптомом куда более страшной болезни общества на фоне вирусной эпидемии.

В другом ролике можно увидеть мужчину без маски, которого силой выгоняют из вагона метро. Запрет нахождения на улице без индивидуальных средств защиты был озвучен в Ухани еще на прошлой неделе.

Уханьский вирус более заразен, чем SARS

Судя по модели динамики распространения вируса 2019-nCoV, он, вероятно, более заразен, чем вирус атипичной пневмонии (SARS-CoV), бушевавший в Азии в 2003 году. Оценки ожидаемого количества заболевших при попадании в популяцию зараженного пока разнятся.

Разные группы ученых называют разные цифры. По одной оценке, один человек может заразить от 3 до 5 окружающих, по другой — 2,2—2,9 человека. Эти оценки примерно совпадают с показателями контагиозности SARS, но уханьский вирус может быть заразен и в инкубационном периоде до проявления симптомов. А потому важно помещать в карантин даже людей без симптомов, но из группы риска, чтобы притормозить развитие эпидемии.

SARS в свое время заразил более 8000 человек и унес жизни более 800 человек. Пик нынешней эпидемии может наступить в середине февраля.

Китай объявил об уголовном наказании нежелающих лечиться от коронавируса

Департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки нового коронавируса, опубликовал уведомление об ужесточении наказания для тех, кто препятствует работе медицинских учреждений. В нем говорится о возможности уголовного преследования тех, кто избегает лечения, наносит вред медицинскому персоналу и намеренно распространяет вирус, передает РБК.

«Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственности медучреждений», — говорится в сообщении.

Отдельным пунктом в нем указано, что лица, отказывающиеся соблюдать карантин, проходить принудительное лечение и проверяться на вирус, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.

Запрещается создание отдельных частных палат в больницах. Также власти решили ограничить ритуальные процедуры в больницах. В частности, — сожжение ритуальных денег (традиционный китайский обряд, ритуал подношения даров духам).