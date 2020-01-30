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Новый министр обороны начал внезапную проверку боеготовности армии

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  • 30.01.2020, 12:33
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Новый министр обороны начал внезапную проверку боеготовности армии
Виктор Хренин
Фото: grodnonews.by

Зачем?

30 января по распоряжению министра обороны и под руководством начальника Генштаба стартовала комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил, сообщает пресс-служба ведомства.

Главная цель проверки — определить способность органов военного управления и командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных сил — готовность выполнять задачи в условиях быстро меняющейся обстановки.

Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности.

«Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях — преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», — уточнили в Минобороны.

Отдельное внимание уделят состоянию техники и вооружения, работе обеспечивающих систем.

Ранее проверка боевой готовности войск Беларуси проводилась в сентябре 2019-го.

Напомним, 20 января Лукашенко назначил министром обороны Виктора Хренина, который до этого занимал пост командующего войсками Западного оперативного командования. «Если у нас будут готовые люди и будет техника, то нам никакая угроза не страшна», — отмечал в одном из своих первых интервью на новом посту Хренин.


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