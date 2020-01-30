Лукашенко: Беларусь ведет войну за энергоресурсы 20 30.01.2020, 14:10

1,661

Диктатор заявил, что «нужно учиться экономить».

Лукашенко назвал ситуацию с энергообеспечением Беларуси "войной за энергоресурсы", сообщает "Интерфакс".

"Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам", - заявил Лукашенко в четверг, комментируя назначение на должность гендириктора Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексея Римашевского.

Как сообщалось, Беларусь по состоянию на 30 января не имеет устойчивых договоренностей с Россией об условиях поставки основных энергоносителей – нефти и газа.