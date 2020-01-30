Голкипер БАТЭ: Болельщики мне подарили сало
- 30.01.2020, 14:44
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Денис Щербицкий рассказал о подарке болельщиков борисовского футбольного клуба.
Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий рассказал, что взял с собой на первый предсезонный сбор команды в Турцию, пишет «Прессбол».
- Что беру с собой? Самое главное для футболиста: термобелье, бутсы, перчатки, щитки, может, пригодятся.
- А из личного?
- Из личного? Болельщики сало мне подогнали. Сала кусочек взял. А так, в принципе, ничего такого сверхъестественного: ноутбук, книжку…