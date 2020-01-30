Сенат может оправдать Трампа в процессе импичмента уже завтра 5 30.01.2020, 15:18

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Голосование могут провести 31 января.

Верхняя палата Конгресса США – Сенат – уже в пятницу может вынести оправдательный приговор после неудачной попытки сенаторов-демократов заставить республиканцев заслушать показания свидетелей на процессе в рамках импичмента президента США Дональда Трампа в среду, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на агентство Reutres.

Сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил о том, что процесс импичмента может закончиться уже завтра, 31 января, без вызова свидетелей.

"Импульс, очевидно, - в направлении движения к окончательному решению в пятницу. Это голосование будет в пятницу", - сказал он.

Отмечается, что и другие сенаторы-республиканцы в своих комментариях говорили об этом же.

Ожидается, что Сенат в любом случае оправдает Трампа, а показания свидетелей могли бы навредить главе Белого дома, которые ведет свою кампанию по переизбранию на второй строк.

Для окончательного импичмента Трампа и его выселения из офиса необходимо две трети голосов сенаторов, которых всего насчитывается 100 человек. У республиканцев большинство в Сенате – 53 места, и пока никто из республиканцев верхней палаты не высказывался публично в пользу обвинительного приговора.