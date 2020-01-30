Кого из бизнесменов власти будут «ощипывать»? 2 30.01.2020, 15:26

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Под раздачу попадут условные «чижи».

На совещании, посвященном проблемам агропромышленного комплекса Витебской области, Лукашенко предупредил, что не стоит рассчитывать только на финансовую поддержку предприятий со стороны государства. Когда зашла речь о финансовом стимулировании молодых специалистов, Александр Лукашенко заявил, чтобы даже не думали о бюджетном финансировании, пишет «Салiдарнасць».

– Богатых людей немало. Попросите у них понемножку, пусть отщипнут вам в этот фонд, понимая, что нам надо крестьян спасать. А вы из этих фондов будете поддерживать специалистов. Или еще какой-то вариант найдите. Но про бюджет даже не думайте. Не советую и в областной бюджет особо залазить, – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич в программе «Примус» прогнозирует, что ждет богатых белорусов после заявлений Лукашенко.

– Чему научились руководители сельхозорганизаций за 25 лет? Тому, что как бы они ни вели свои дела – это неважно. Что-то где-то сдохнет, сгниет или не взойдет – неважно. Когда понадобятся деньги, они все равно будут.

Если чиновники или сельскохозяйственные управленцы знают разницу между республиканским и местным бюджетом, то я очень удивлюсь, потому что им все равно, какой это карман. Из него все равно придут достаточные средства для того, чтобы по крайней мере смыть навозную жижу перед приездом Лукашенко с контролем. Все. И на этом точка. Все управление сводится к тому, чтобы от дотаций до дотаций продержаться в своем кресле.

– А отщипнуть у богатых – это как призыв к конфискациям?

– Это один из способов. А разве не отщипыванием у богатых было объединение ведущих крепких предприятий с отстающими сельхозпредприятиями в прошлом? Разве мы не прошли этот опыт, когда умершие сельхозпредприятия были подвешены на баланс к крупным заводам, производствам, коммерческим фирмам.

Очень редко кому удалось найти управленцев аграриев и вывести эти селхозпредприятия на прибыльную работу. Тут все, конечно, зависело от собственника и управленца – основного донора, от которого отщипывали.

Все остальные обрушивались вместе с этими сельскохозяйственными якорями. Они утонули.

Поэтому отщипывание у тех, кто остался, с одной стороны, немыслимо, а с другой стороны – разве Лукашенко предлагает отщипывать у коммерсантов, которые развились сами на основании действующего законодательства?

– Все для фронта, все для победы. ...Скажут предпринимателям: «У тебя какая машина? Вольво? Мерседес? У тебя дом сколько стоит? Давайте сбросились все. Если нет, тогда 65 контрольных правоохранительных организаций идут к вам».

Виктория Василевич не думает, что перед выборами бизнес будут давить такими организованными поборами. Эксперт считает, что щипать будут тех, кто пользуется большими преференциями властей. Иными словами, условные «чижи» могут попасть под раздачу.

Говоря о самом Юрии Чиже, Виктория Василевич отметила, что, по ее мнению, карьера бизнесмена была спета с момента, когда на площади Победы начали возводить «недо-Кемпински».

– Есть то, что нельзя переступать, как бы ни хотелось бы откусить что-то еще себе, – не проглотишь. Я имею в виду архитектурный ансамбль, который уничтожил площадь Победы со всех сторон, превратил стелу в маленький бетонный столбик, и вся площадь перестала быть центром притяжения энергии, просто потому, что ее оттенило это огромное архитектурное сооружение, – пояснила Василевич.