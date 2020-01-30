Берлинский зоопарк впервые показал маленьких панд-близнецов 1 30.01.2020, 17:10

Фото со страницы Zoo Berlin в Facebook

Братья уже познакомились с канцлером Германии и президентом Китая.

Детенышей панды, которые родились в зоопарке 31 августа, впервые представили посетителям, пишет «Вокруг света».

Это – единственные детеныши большой панды (или бамбукового медведя), которые родились в Берлинском зоопарке за всю его историю.

Братья уже познакомились с канцлером Германии и президентом Китая.

Теперь 10-килограммовые близнецы наблюдают из своего просторного, комфортного вольера за толпами любопытных. А тем временем в углу их мама Мэн Мэн лениво грызет бамбук.

Она родила их через два года после того, как Китай одолжил ее Берлинскому зоопарку.

Директор зоопарка Андреас Книерим рассказал, что в целом доволен развитием детенышей. Самым сложным, по словам директора, был первый месяц, когда малыши могли легко подхватить какую-нибудь инфекцию.

Еще господин Книерим сообщил, что сотрудники помогали маме воспитывать обоих малышей. Обычно самка панды принимает только одного детеныша, а второй умирает. Поэтому работники зоопарка по очереди оставляли с мамой Мэн Мэн то одного близнеца, то другого.

Когда братьям исполнится четыре года, они вернутся в Китай. Плата за аренду, которую заплатил зоопарк, идет на охрану бамбуковых медведей.

По оценкам экспертов, в дикой природе живет всего 1864 взрослых больших панды.