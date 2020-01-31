«Штрафы у нас смехотворные — нужно увеличить» 31.01.2020, 11:18

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Какие сюрпризы готовятся для водителей в новом КоАП.

В Беларуси разрабатывается новый Кодекс об административных правонарушениях. Наряду со специальной комиссией принять участие в доработке КоАП могут и рядовые граждане. Уже поступило более 1,5 тыс. пожеланий и предложений, сообщает av.by.

Как ранее рассказала заместитель главы администрации Лукашенко Ольга Чуприс, работа над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях ведется очень активно. К ней подключены руководители государственных органов, парламентарии, ученые, юристы-практики. В новом КоАП пересмотрят санкции, некоторые из них окажутся менее жесткими. Возможно, отдельные правонарушения станут считаться незначительными и лишатся оснований для привлечения к ответственности: кодекс может утратить 50 статей.

Пользователи на правовом форуме Беларуси, в свою очередь, развернули горячие споры о необходимых нововведениях, в том числе касающихся дорожной ситуации:

— Хочу предложить административное наказание за медленную езду, хотя бы в городской черте. Если водитель едет меньше на 11 км/ч разрешенной скорости, — пишет Геннадий.

— Самое эффективное и быстрое средство перевоспитания водителей, активно нарушающих правила дорожного движения, — это очень больно ударить по их кошельку. Будем честными: нынешние размеры штрафов являются просто смехотворными, — считает Константин.

— Предлагаю рассчитывать превышение не в км/ч, а в процентах от разрешённой на данном участке дороги скорости. 10, 20, 30%. Если на участке разрешена скорость 100 км/ч, то превышение на 10 км/ч влияет на безопасность движения незначительно. То же превышение в жилой зоне, это уже 30 км/ч, и для перебегающих проезжую часть детей это очень существенная разница, — предлагает Валерий.

По мнению Романа, «нужна норма, вводящая состав "агрессивного" вождения по аналогии с той же РФ. С серьезными штрафами и вплоть до лишения прав. Как вариант, дополнить норму о хулиганстве».