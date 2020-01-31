Витебские таксисты: Будем бастовать до выполнения наших требований 3 31.01.2020, 15:53

К забастовке могут присоединиться и другие города.

Участники забастовки таксистов в Витебске рассказали Telegram-каналу «Баста!» о своих требованиях:

- Собрались еще вчера в Билево, требование – поднять тариф за одну поездку на 5 копеек. Сейчас приходится 10-12 часов работать, чтобы семью прокормить. То, что цены везде растут, никого не волнует. Бензин дорожает, «амортизация» дорожает, все дорожает, но таксист – будь добр, работай по тарифам двухгодичной давности. Где справедливость? Пока в планах бастовать до выполнения требований. Спасибо коллегам из Орши за солидарность. Знаем, что из других городов таксисты планируют присоединиться. Проблема актуальна для всех.