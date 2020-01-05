Мясные блюда на Рождество: лучшие рецепты к празднику 1 5.01.2020, 20:48

Фото: Depositphotos

Вкусные праздничные блюда из мяса и птицы.

На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с обилием мясных блюд. Варят холодец, начиняют колбасы, запекают птицу и мясо, засаливают окорока. В центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки, пишет segodnya.ua.

Буженина с картофельным гарниром и клюквенным соусом

Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты (4-6 порций):

Свинина духовая (окорок/шея) – от 1 кг

Чеснок – 4-5 зубчиков

Горчица – 50 г

Картофель мелкий – 1 кг

Розмарин – 3 веточки

Чеснок – 3 зубчика

Масло растительное

Соль

Для соуса:

Клюква замороженная – 200 г

Сахар – 90 г

Вода – 50 мл

Способ приготовления:

Свинину нашпиговать чесноком, обмазать горчицей и завернуть в 2-3 слоя фольги.

Картофель выложить рядом в ванночку из фольги, посыпать сверху мелко нарезанным чесноком, листиками розмарина и полить маслом.

Запекать свинину и картофель до готовности (от 1 часа) при температуре 180-200 °С.

Важно не передержать свинину, а чтобы она осталась чуть розовой внутри, но ни в коем случае не сырой.

Клюкву и сахар сложить в сотейник, довести до кипения и варить 15 минут на медленном огне.

Разрезать свинину на кусочки, положить рядом картофель и полить соусом.

Холодец из свинины

Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Свиные ножки – 700 г

Говядина – 1,4 кг

Молоко (3,2%) – 1 стакан

Фильтрованная вода

Репчатый лук – 1 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Горошины черного перца – 10 шт.

Черный молотый перец – ¼ ч. л.

Гвоздика – 1 шт.

Соль – 1,5-2 ч. л.

Лимонная кислота — щепотка

Чеснок – 3 зубчика

Лавровые листья – 1 шт.

Свежий укроп – 10 веточек

Способ приготовления:

Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут.

Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут.

Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю.

Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.

До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа.

Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона.

Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен.

Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться.

Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут.

Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна.

Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см.

Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса.

Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру.

С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.

Запеченная свинина в горчичной корочке

Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

1 кг мякоти свинины

1 яичный желток

1/2 ч.л. молотого имбиря

Соль

Зернистая горчица

1 ст.л. меда

2 зубчика чеснока

3 ст.л. вермута

Способ приготовления:

Мясо помыть и обсушить с помощью салфетки.

Чеснок очистить и нарезать дольками. Сделать в мясе небольшие отверстия и нашпиговать мясо кусочками чеснока, натереть солью и перцем.

Мясо свернуть в целый кусок и перевязать кулинарной ниткой.

Смешать горчицу, мед и яичный желток. Посолить, поперчить.

Нагреть духовку до 200 ºС.

Мясо выложить в глубокий противень, с помощью кулинарной кисти покрыть мясо медово-горчичной смесью.

Поставить запекаться в духовку. Через 20 минут полить мясо 3 ст.л. вермута. Запекать в течение 40 минут, периодически поливая образовавшимся соком.

Вынуть из духовки, освободить от ниток и подавать, нарезав на куски.

Запеченная утка в духовке с фруктами и медовой глазурью

Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Тушка утки

Оливковое масло

30 г сливочного масла

200-300 г инжира

4-5 ст.л. меда

Морская соль

Молотый перец

Кориандр

Семена горчицы

Апельсин или лимон

100-200 мл красного вина

Способ приготовления:

Тушку утки помыть и обсушить.

Аккуратно, острым ножом, сделать надрезы вдоль грудки с двух сторон, стараясь не задеть мясо. Посолить, поперчить.

В утятнице разогреть оливковое масло и обжарить утку со всех сторон до румяной корочки.

Отправить утку в разогретую до 220 ºС духовку примерно на 30 минут. Время от времени переворачивать, чтобы утка подрумянилась.

В кастрюлю для тушения добавить кусочек сливочного масла. Добавить утку и обложить ее инжиром. Закрыть крышкой и тушить 15 минут.

Приготовить глазурь. В сотейнике разогреть мед. Добавить специи: соль, перец, кориандр, семена горчицы, цедру апельсина. Немного уварить.

Достать утку и полить глазурью, добавить вино.

Тушить под крышкой минут 20, затем крышку снять и довести утку в духовке до желаемой готовности.

Куриные рулеты с морковью и грибами

Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

2 куриных филе

100 г моркови по-корейски

100 г шампиньонов

3 ст.л. сметаны

100 г твердого сыра

Соль, перец

1 ст.л. нарезанной зелени

Сливочное или растительное масло для обжаривания

Способ приготовления:

Шампиньоны помыть и нарезать кубиками. Обжарить в масле до готовности, посолить и поперчить. Добавить зелень, столовую ложку сметаны и перемешать.

Куриное филе помыть и надрезать вдоль. Развернуть как книжку, посолить, поперчить и смазать сметаной.

На одно филе выложить жареные грибы, на другое – корейскую морковь. Посыпать тертым сыром.

Свернуть филе в рулеты и при необходимости скрепить их зубочистками. Готовить на пару в течение 40 минут или в духовке до золотистого цвета.