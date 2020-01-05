Мясные блюда на Рождество: лучшие рецепты к празднику

Мясные блюда на Рождество: лучшие рецепты к празднику1
- 5.01.2020, 20:48
Вкусные праздничные блюда из мяса и птицы.
На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с обилием мясных блюд. Варят холодец, начиняют колбасы, запекают птицу и мясо, засаливают окорока. В центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки, пишет segodnya.ua.
Буженина с картофельным гарниром и клюквенным соусом
Время приготовления:
2 часа
Ингредиенты (4-6 порций):
Свинина духовая (окорок/шея) – от 1 кг
Чеснок – 4-5 зубчиков
Горчица – 50 г
Картофель мелкий – 1 кг
Розмарин – 3 веточки
Чеснок – 3 зубчика
Масло растительное
Соль
Для соуса:
Клюква замороженная – 200 г
Сахар – 90 г
Вода – 50 мл
Способ приготовления:
Свинину нашпиговать чесноком, обмазать горчицей и завернуть в 2-3 слоя фольги.
Картофель выложить рядом в ванночку из фольги, посыпать сверху мелко нарезанным чесноком, листиками розмарина и полить маслом.
Запекать свинину и картофель до готовности (от 1 часа) при температуре 180-200 °С.
Важно не передержать свинину, а чтобы она осталась чуть розовой внутри, но ни в коем случае не сырой.
Клюкву и сахар сложить в сотейник, довести до кипения и варить 15 минут на медленном огне.
Разрезать свинину на кусочки, положить рядом картофель и полить соусом.
Холодец из свинины
Время приготовления:
больше 3-х часов
Ингредиенты:
Свиные ножки – 700 г
Говядина – 1,4 кг
Молоко (3,2%) – 1 стакан
Фильтрованная вода
Репчатый лук – 1 шт.
Морковь – 1-2 шт.
Горошины черного перца – 10 шт.
Черный молотый перец – ¼ ч. л.
Гвоздика – 1 шт.
Соль – 1,5-2 ч. л.
Лимонная кислота — щепотка
Чеснок – 3 зубчика
Лавровые листья – 1 шт.
Свежий укроп – 10 веточек
Способ приготовления:
Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут.
Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут.
Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю.
Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.
До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа.
Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона.
Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен.
Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться.
Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут.
Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна.
Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см.
Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса.
Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру.
С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.
Запеченная свинина в горчичной корочке
Время приготовления:
1,5 часа
Ингредиенты:
1 кг мякоти свинины
1 яичный желток
1/2 ч.л. молотого имбиря
Соль
Зернистая горчица
1 ст.л. меда
2 зубчика чеснока
3 ст.л. вермута
Способ приготовления:
Мясо помыть и обсушить с помощью салфетки.
Чеснок очистить и нарезать дольками. Сделать в мясе небольшие отверстия и нашпиговать мясо кусочками чеснока, натереть солью и перцем.
Мясо свернуть в целый кусок и перевязать кулинарной ниткой.
Смешать горчицу, мед и яичный желток. Посолить, поперчить.
Нагреть духовку до 200 ºС.
Мясо выложить в глубокий противень, с помощью кулинарной кисти покрыть мясо медово-горчичной смесью.
Поставить запекаться в духовку. Через 20 минут полить мясо 3 ст.л. вермута. Запекать в течение 40 минут, периодически поливая образовавшимся соком.
Вынуть из духовки, освободить от ниток и подавать, нарезав на куски.
Запеченная утка в духовке с фруктами и медовой глазурью
Время приготовления:
2 часа
Ингредиенты:
Тушка утки
Оливковое масло
30 г сливочного масла
200-300 г инжира
4-5 ст.л. меда
Морская соль
Молотый перец
Кориандр
Семена горчицы
Апельсин или лимон
100-200 мл красного вина
Способ приготовления:
Тушку утки помыть и обсушить.
Аккуратно, острым ножом, сделать надрезы вдоль грудки с двух сторон, стараясь не задеть мясо. Посолить, поперчить.
В утятнице разогреть оливковое масло и обжарить утку со всех сторон до румяной корочки.
Отправить утку в разогретую до 220 ºС духовку примерно на 30 минут. Время от времени переворачивать, чтобы утка подрумянилась.
В кастрюлю для тушения добавить кусочек сливочного масла. Добавить утку и обложить ее инжиром. Закрыть крышкой и тушить 15 минут.
Приготовить глазурь. В сотейнике разогреть мед. Добавить специи: соль, перец, кориандр, семена горчицы, цедру апельсина. Немного уварить.
Достать утку и полить глазурью, добавить вино.
Тушить под крышкой минут 20, затем крышку снять и довести утку в духовке до желаемой готовности.
Куриные рулеты с морковью и грибами
Время приготовления:
1,5 часа
Ингредиенты:
2 куриных филе
100 г моркови по-корейски
100 г шампиньонов
3 ст.л. сметаны
100 г твердого сыра
Соль, перец
1 ст.л. нарезанной зелени
Сливочное или растительное масло для обжаривания
Способ приготовления:
Шампиньоны помыть и нарезать кубиками. Обжарить в масле до готовности, посолить и поперчить. Добавить зелень, столовую ложку сметаны и перемешать.
Куриное филе помыть и надрезать вдоль. Развернуть как книжку, посолить, поперчить и смазать сметаной.
На одно филе выложить жареные грибы, на другое – корейскую морковь. Посыпать тертым сыром.
Свернуть филе в рулеты и при необходимости скрепить их зубочистками. Готовить на пару в течение 40 минут или в духовке до золотистого цвета.