Сало, пиво и еще шесть продуктов, которые полезны для здоровья сердца 3 6.01.2020, 12:05

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В чем их эффект?

Самое серьезное влияние на наше здоровье оказывает образ жизни: пищевые привычки, двигательная активность, умение справляться со стрессами. И продукты, которые мы едим каждый день, в итоге могут стать поддержкой для нашего здоровья — или наоборот, причиной развития серьезных болезней, пишет popmech.ru.

Сало

Жирное, неоднократно обруганное диетологами сало, на самом деле, достаточно полезный для здоровья сердца продукт. Дело в том, что большую часть жиров в сале составляют мононенасыщенные кислоты, которые очень полезны для здоровья сосудов и сердца, так как «растворяют» опасный холестерин. Так что несколько ломтиков сала в день — рекомендованная врачом норма.

Семечки

В 100 г семечек подсолнечника содержится 10% суточной нормы магния — элемента, необходимого для нормальной работы сердца. Также эти семечки богаты цинком, который также нужен для здоровья сердечно-сосудистой системы. А тыквенные семечки богаты полезными пищевыми волокнами, которые снижают объем опасного холестерина. И магния в них тоже очень много: в 65 граммах содержится суточная норма этого элемента.

Пиво

Пиво — самый доступный источник кремния, элемента, который помогает снизить риск развития атеросклероза, заболевания, поражающего сосуды и приводящего к инфаркту. Для того, чтобы получить суточную дозу кремния, достаточно выпить один полулитровый бокал пива — главное, не закусывать его жирной пищей.

Кофе

Умеренное употребление кофе помогает снизить аритмию — к такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета. Главное, пейте черный кофе, без молока и сливок.

Ликопин — важный элемент, который жизненно необходим нашему сердцу. Чем меньше его содержание в организме, тем выше риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. А проще всего его получить из томатной пасты: всего в 4 граммах содержится суточная норма ликопина — это меньше чайной ложки!

Картошка

Диетологи все чаще советуют не исключать картофель из рациона, даже если вы придерживаетесь диеты. Отварной картофель или запеченный без масла безопасен для фигуры и очень полезен для здоровья. Дело в том, что картошка богата калием, который помогает регулировать кровяное давление, а также витамином В6, очень важным для создания красных кровяных телец.

Бананы

Еще один продукт, который ни в коем случае нельзя выбрасывать из своего рациона: всего один небольшой банан в день поможет поддерживать необходимый уровень калия и натрия, обеспечивающих нормальное функционирование всех мышц — в том числе сердечной.

Йогурт

Исследование, проведенное специалистами Бостонского Университета, подтвердило: всего две порции йогурта в день снижают риск инфаркта и инсульта на 30%. Но только без сахара и не обезжиренный!