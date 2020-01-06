Американские ракеты обрушили рынки Персидского залива 6.01.2020, 15:28

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Это произошло несмотря на рост цен на нефть.

Новый рецидив хронической напряженности на Ближнем Востоке после американского ракетного удара, уничтожившего иранского генерала Касема Сулеймани, спровоцировал массированную распродажу на биржах стран Персидского залива, пишет finanz.ru.

Фондовые индексы Саудовской Аравии, Египта, Кувейта, Катара и ОАЭ обвалились на торгах в воскресенье и обновили минимумы в понедельник после того, как Иран анонсировал ответные удары по американским военным объектам, Ирак потребовал вывода американских войск из страны, а президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду санкциями, а Тегерану - «непропорциональным возмездием» в случае эскалации.

Несмотря на взлет цен на нефть, превысивших 70 долларов за баррель Brent, индекс саудовской биржи Tadawul потерял 2,4% на воскресной сессии, а в ходе торгов в понедельник касался отметки 8124,05 пункта - минимальной за две недели.

Акции государственной нефтяной компании Saudi Aramco просели на 1,7% накуне и еще 0,7% в понедельник. После падения на 11% за две недели торгов, котировки обновили «дно» с момента IPO - 34,05 риала за штуку.

Фондовый рынок Кувейта рухнул на 4% при синхронном падении всех акций на бирже. Индекс биржи Дубая спикировал на 3% в воскресенье, а в понедельник в моменте терял еще 0,3%, обновляя 3-недельные минимумы.

На бирже Катара в воскресенье в минусе завершили торги все 20 акций, включенных QE General Index. Последний просел на 2% в воскресенье, однако отыграл половину падения в понедельник.

Фондовый рынок Египта обвалился на 4,5% в воскресенье и еще 1,1% в понедельник, опустившись до минимума за год по индексу EGX 30.

Геополитика продолжит нервировать инвесторов: несмотря на дорожающую нефть, на экспорте которой держится экономика Персидского залива, рынкам региона предстоит пережить новые приступы «боли», говорит глава торговли акциями Rasmala Investment Bank Али Таки.

Стоимость страховки от дефолта Саудовской Аравии - 5-летние CDS, которые считаются барометром риска инвестиций в ту или иную страну, - подскочили с 56 до 65 базисных пунктов и впервые за два года превысила уровень Индонезии. Форвардные контракты на саудовский риал резко просели, отражая ожидания, что монетарным властям королевства предстоят сложности с удержанием курса национальной валюты, который привязан к доллару на отметке 3,75 риалов.

Для рынка нефти наибольшую угрозу несет возможность иранских провокаций в Ормузском проливе, через который ежедневно транспортируется 20% мировой добычи черного золота, однако такие шаги на останутся без ответа США, а кроме того, ключевой поставщик - Саудовская Аравия - может оперативно перебросить объемы к портам Красного моря по трубопроводу East-West мощностью 7 млн баррелей в день, указывают аналитики ING.

Вероятность нефть по 90-100 долларов за баррель остается низкой, однако для рисковых активов угроза войны может стать тригером коррекции, предупреждают в банке: с октября глобальный индекс акций MSCI World прибавил 12%, а и случае острой эскалации может быстро потерять 7-10%.

По итогам торгов в понедельник японский Nikkei потерял 1,9%, сессия в Европе началась падением на 1-1,7%.

«Геополитика способствует активности «медведей». Спрос на безопасные активы усилился», - констатирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась ниже 1,8%, а фьючерсы на золото обновили максимумы 2013 года выше 1550 долларов за унцию.