Вудкрофт: Игроки минского «Динамо» равнодушны к поражениям 3 7.01.2020, 20:54

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Крэйг Вудкрофт

Главный тренер минского «Динамо» рассказал, как его подопечные делают Лукашенко «подарки».

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, контракт которого действует до мая 2021 года, после девятого домашнего поражения подряд впервые за сезон рассказал tut.by о своих ошибках.

— Вы говорили, что Дмитрий Басков обращался к игрокам и сказал, что в оставшейся части сезона им нужно заслужить место в составе. А касается ли это тренерского штаба? Вам нужно заслужить право руководить командой в следующем сезоне?

— Вы хотите вскрыть какие-то острые углы. Спросите это лучше у Дмитрия Баскова.

— В течение всего сезона вы постоянно говорите об ошибках, которые допускают игроки. То они где-то недоработали, то сыграли не по системе. Но все мы не идеальны. А в чем ошибки Крэйга Вудкрофта? Есть ли вещи, которые вы сделали неправильно, что привело к такому плачевному результату?

— Я тоже живой человек. И, как и все люди, иногда ошибаюсь. Но у меня есть видение, как команда должна работать. Если мы побеждаем, то это значит, что хоккеисты здорово выполнили задумку тренерского штаба и сыграли хорошо. Вину за поражения также делим вместе. Даже главный тренер анализирует свои ошибки.

Да, я не идеальный человек, но я каждый день прихожу на арену и делаю свою работу, развивая игроков. Я очень хочу и люблю побеждать, но есть проблема в раздевалке: игроки равнодушны к поражениям. Такого быть не должно. Мы медленно прививаем психологию победителей. Это тяжелый процесс, но, думаю, у нас все получится.