Что любители подземных сокровищ находят в Беларуси?
- 7.01.2020, 21:42
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Несколько десятилетий назад в Беларуси появился новый вид охотников – копари.
Несколько десятилетий назад в Беларуси появился новый вид охотников – копари. Кто они: вредители, коллекционеры или исследователи истории?
Когда на рынке появились устройства, способные обнаружить под землей цветной или черный металл, сразу появились любители поисков подземных сокровищ. Ходят по полю с металлоискателем и лопатой и практически никогда не остаются без добычи. Проблема в том, что деятельность копарей не регламентируется белорусским законодательством. Они формально вне закона, хотя многие из них искренне хотят помогать историкам и археологам.
Продолжение - в видеосюжете «Белсата».