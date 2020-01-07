Что любители подземных сокровищ находят в Беларуси? 7.01.2020, 21:42

3,261

Несколько десятилетий назад в Беларуси появился новый вид охотников – копари.

Несколько десятилетий назад в Беларуси появился новый вид охотников – копари. Кто они: вредители, коллекционеры или исследователи истории?

Когда на рынке появились устройства, способные обнаружить под землей цветной или черный металл, сразу появились любители поисков подземных сокровищ. Ходят по полю с металлоискателем и лопатой и практически никогда не остаются без добычи. Проблема в том, что деятельность копарей не регламентируется белорусским законодательством. Они формально вне закона, хотя многие из них искренне хотят помогать историкам и археологам.

Продолжение - в видеосюжете «Белсата».