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«Хозяйка пообещала, что вытянет из нас все, что только можно»

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  • 9.01.2020, 11:16
  • 2,051
«Хозяйка пообещала, что вытянет из нас все, что только можно»

Оказалось, что заселиться в арендное жилье в Минске бывает проще, чем из него выехать.

Сайт onliner.by опубликовал историю Дмитрия, который с самого начала пошел по «подозрительному» пути жизни в «убитой» квартире в Чижовке. Уже очень скоро молодой человек понял, что заселиться в такое жилье гораздо проще, чем из него спокойно съехать:

— В 2018 году решил переехать на съемное жилье. По деньгам особо выбора не было, поэтому искал комнату, причем квартиру с живущей там хозяйкой отвергал сразу же. В итоге подобрал вариант на улице Уборевича — обычная «двушка» в пятиэтажке со стареньким ремонтом. Как я узнал позже, было и «пикантное» дополнение — пьющие соседи, которые частенько могли звонить в нашу дверь, перепутав квартиру или этаж. Иногда же они заходили и просили денег в долг, потому как прошлый жилец (а по совместительству хозяин и иногда собутыльник) все же бывал довольно щедрым.

В одной из комнат уже жил парень. Он не сильно был привередлив в плане комфорта, да и так как мы не были знакомы, о минусах мне ничего не рассказал. Что меня удивило при заезде, так это то, что в комнатах еще оставались личные вещи прошлого жильца, который на время отбыл в места лишения свободы. (Квартиру сдавала его мама). Пришлось распихивать эти вещи куда только можно, чтобы как-то разложить свои. Плюс выяснилось, что в квартире было сломано все, что только можно: со слов соседа, который еще успел полгода пожить с хозяином квартиры, тот со своими гостями часто дебоширил.

Когда я заехал, со мной заключили договор. Причем всего на одну комнату. Хотя нас там жило двое. Платили мы в разные числа. И «коммуналку» надо было оплачивать вперед: сумма бралась средняя, если возникал остаток, он переходил на следующий месяц.

Но долго там мы не продержались: квартира грязная, проще сжечь, чем отмыть. И вечно пьющие соседи, которые мешали жить. Уже через пару месяцев я предложил соседу искать другие варианты. Мы нашли хорошую квартиру и сообщили хозяйке о переезде. И вот тут началось: если раньше к нам замечаний не было (мы многое починили в квартире, она за это была благодарна и чуть ли не в подруги набивалась), то потом она попыталась повернуть все так, будто это мы «убили» «двушку».

Она цеплялись буквально ко всему, даже к тому, что я велик вносил в квартиру и ставил колесами на пол. Слово за слово, и вдруг выяснилось, что мы еще кучу всего якобы должны. Долго ругались, но в итоге доказали, что лучше не спорить, потому как во многих моментах закон был не на ее стороне. Но просто так сдаваться хозяйка не хотела. Пришлось даже найти ее сломанный динамик с мощным магнитом, который она цепляла на счетчики воды и который мы якобы украли. На самом же деле мы просто убрали его от греха подальше.

Когда и это «не прокатило», она обвинила меня в том, что я украл у нее утюг. Свой же утюг, которому уже больше 30 лет. Дальше начался скандал, она пообещала, что закроет квартиру со всеми нашими вещами, вызовет милицию и «вытянет из нас все, что только можно». В общем, много мы ругались, причем она требовала, чтобы я, выезжая, заплатил в том числе за будущие месяцы — за весь срок договора. А сам договор удалось расторгнуть еле-еле. Так вот получается, что иногда не так сложно найти арендное жилье, как из него спокойно съехать.


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