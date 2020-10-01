В Минске задержала сотрудница «Народной Воли» 1 1.10.2020, 11:36

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Анастасия Шаркевич

Анастасия Шаркевич находится во Фрунзенском РУВД.

Сегодня утром милиция пришла домой к менеджеру по рекламе «Народной Воли» Анастасии Шаркевич, сообщает «Народная Воля».

Сейчас она находится во Фрунзенском РУВД Минска. Пока не известно, что послужило причиной таких действий силовиков. Однако у нее изъяли ноутбук.

До прихода в «Народную Волю» она работала в Белтелерадиокомпании, на СТВ и телеканале «Мир», откуда ушла после президентских выборов по политическим мотивам.

В последнее время были задержаны и получили сутки ареста несколько телевизионщиков, ушедших с государственного ТВ после выборов. 15-ю суток ареста получил Дмитрий Семченко, бывший пропагандист и участник пула Лукашенко.

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