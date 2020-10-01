Российская нефть подешевела в полтора раза за год 1 1.10.2020, 21:49

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Год назад российская нефть Urals стоила 61 доллар за баррель.

Российская нефть Urals подешевела в сентябре на 8% и на 33% к сентябрю прошлого года - до 40,91 доллара за баррель, сообщает Минфин РФ в четверг, 1 октября.

"Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2020 года сложилась в размере 40,91 доллара за баррель, что в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года (61,06 за баррель за баррель)", - говорится в сообщении.

В августе Urals стоила в среднем 44,51 доллара за баррель.

Тем временем, 1 октября резко упали цены на нефть эталонных марок.

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