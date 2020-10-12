Volvo выпустит свой последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания 11 12.10.2020, 8:59

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Шведский бренд готовится попрощаться с бензиновыми и дизельными двигателям.

Вскоре в модельном ряду Volvo будут только электрокары, пишет «Новое время».

Ранее Volvo объявляла, что к 2025 году половина выпускаемых компанией моделей будут электрическими.

Однако, возможно, компания окажется у своей цели даже раньше.

В отличие от ряда других производителей, которые продолжают совершенствовать двигатели внутреннего сгорания и разрабатывать гибридные силовые установки, Volvo прямым ходом идет к электрификации своего модельного ряда.

Всего год назад компания выпустила свой первый чистый электрокар XC40 Recharge P8.

И вот теперь выясняется, что Volvo не собирается долго раскачиваться.

Президент Volvo Хакан Самуэльссон заявил, что, вероятно, грядущее новое поколение флагманского кроссовера XC90 будет последним с двигателем внутреннего сгорания.

«У нас будет все больше и больше электрокаров», — сказал он.

По словам топ-менеджера Volvo, все будет зависеть от того, насколько быстро будут покупатели переключаться на электрокары. А также от того, насколько быстро будет появляться соответствующая инфраструктура.

«Наша амбиция — полностью перейти на электричество до того, как это станет необходимо из-за правительственных запретов», — констатировал Самуэльссон.

Можно спорить о том, как быстро премиальный сегмент рынка станет электрическим, говорит он, но этот сегмент растет очень быстро, и Volvo планирует захватить свою долю на нем.

Volvo планирует выпуск сразу нескольких чисто электрических моделей в ближайшие годы. Они будут основаны на платформах XC40, а также дочернего бренда Polestar, который разрабатывает исключительно электрокары.

Однако, будет и несколько моделей, которые построят на платформе Geely в Китае.

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