В Китае нашли дворец возрастом более тысячи лет 2 12.10.2020, 10:19

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Фото: cnr.cn

Открытие датируется 618−907 годами нашей эры.

Китайские археологи при проведении раскопок на северо-западе Китая обнаружили хорошо сохранившиеся остатки многоэтажного дворца эпохи династии Тан.

Остатки дворца датируются 618−907 годами нашей эры, сообщает «Новое время» со ссылкой на китайские СМИ.

По мнению археологов, это был дворец Хуацин — один из главных императорских дворцов на горе Лишань в Сиане, древней столице Китая и нынешней столице провинции Шэньси. Раскопки на этом месте ведутся с 2018 года. За это время удалось не просто раскопать большую часть дворца, но и частично воссоздать его архитектуру.

Остатки дворца находятся на археологическом участке Чаоюань. Они представляют собой группу сооружений, которые более тысячи лет назад выглядели куда более величественно.

«Археологические раскопки подтвердили, что это единственное открытое на сегодня многоэтажное здание эпохи династии Тан, построенное с использованием лучших строительных технологий того времени», — сказал Син Фулай, исследователь института археологии Шэньси, участник раскопок.

Павильон Чаоюань стал свидетелем славы и упадка империи Тан, прежде чем она рухнула в начале династии Северная Сун (960−1127). Он дважды перестраивался во времена династии Северная Сун и ранней династии Юань (1271−1368).

«Археологические раскопки на этом месте предоставляют новые исследовательские материалы для понимания планировки дворца Хуацин, структуры павильона Чаоюань и его влияния на архитектуру последующих поколений», — подчеркнули исследователи.

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