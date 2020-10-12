Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич прибыл в Минск 2 12.10.2020, 16:54

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фото: catholic.by

Архиепископ Анте Йозич стал преемником апостолов и представителем Папы Римского в важный для Беларуси период.

Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич прибыл в Минск в воскресенье, 11 октября, пишет krynica.info.

В международном аэропорту белорусской столицы официального представителя Папы Франциска в нашей стране встретили сотрудники Апостольской нунциатуры в Беларуси и представители местной церкви.

От имени местного католического епископата апостольского нунция Анте Йозича на белорусской земле приветствовал генеральный секретарь Конференции католических епископов Беларуси епископ Юзеф Станевский.

Из аэропорта апостольский нунций Анте Йозич направился к Апостольской нунциатуре в Минске, которая является дипломатическим представительством Святого Престола в Беларуси и резиденцией представителя Папы в нашей стране.

фото: catholic.by

16 сентября Анте Йожич, титулярный епископ Цизы, назначенный Апостольским нунцием в Беларуси, был рукоположен в епископа в недавно построенной церкви Святого Семейства Санктуария Островной Богоматери в Солине, Хорватия.

Таинство рукоположения в сан епископата Анте Йозича совершил государственный секретарь Его Святейшества Папы Франциска кардинал Пьетро Паралин. Главным соосвященником был архиепископ Марин Барисич, пастор Сплитско-Макарской архиепископии, откуда происходит Анте Йозич.

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