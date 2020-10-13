Цены на пшеницу в России взлетели до рекорда на фоне девальвации рубля 2 13.10.2020, 17:22

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Фото: zernokv.ru

К активному росту цены перешли с середины августа.

Осеняя девальвация российского рубля, подбросившая доллар почти до 80 российских рублей, а евро - выше 90, ударила по российскому рынку зерна, пишет finanz.ru.

Цены на пшеницу в РФ резко выросли вместе с курсами валют и и достигли исторических рекордов, сообщает в обзоре аналитический центр «СовЭкон».

По итогам прошлой недели средняя стоимость пшеницы 3 класса подскочила на 325 российских рублей, до 14650 российских рублей за тонну (без НДС). 4 класс стал дороже на 300 российских рублей и продавался в среднем за 14625 российских рублей за тонну.

К активному росту цены перешли с середины августа, когда рынок начал разворачиваться после окончания активных сезонных продаж нового урожая. Менее чем за два месяца пшеница подорожала на 20%.

«Столь дорого российская пшеница на внутреннем рынке не стоила никогда», - констатирует «СовЭкон»: Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2020 года, когда котировки на 3 класс достигали 14 500 российских рублей за тонну, а на 4 класс - 14 475 российских рублей за тонну.

Пшеница дорожает в долларах на мировом рынке, а падение российского рубля ускоряет этот процесс в России. Экспортные цены на черноморскую пшеницу (белок 12,5%) с середины августа выросли примерно на 30 долларов, до 239 долларов за тонну (FOB глубоководные порты).

Это близко к максимуму прошлогоднего сезона (245 долларов). Сказалось ухудшение прогнозов на мировой урожай зерновых в этом сезоне, а также засуха в Черноморском регионе, угрожающая уже урожаю 2021 года, отмечает СовЭкон.

Чтобы сдержать рост, власти рассматривают возможность новых ограничений на экспорт, аналогичных тем, что вводились в период с 1 апреля по 30 июня.

Механизм квотирования экспорта зерна, который не использовался с начала 2010х, остается актуальным, несмотря на перспективы хорошего урожая, и Минсельхоз РФ планирует применять эту меру в дальнейшем, заявила в конце сентября замглавы ведомства Оксана Лут.

Другой вариант - введенние экспортных пошлин. Но какой бы способ не избрали власти, добиться желаемого вряд ли получится, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Если решение будет принято и публично объявлено, мир испугается, потому что мы - оплот пшеничных поставок, и не только в этом сезоне, - пояснил. - Рынок активизирует закупки - и тут же задерет цены, как только узнает, что мы ограничиваем возможности доступа к нашим ресурсам. Это автоматом приведет к повышению мировых цен».

На внутреннем рынке произойдет то же самое, считает он: «Тем самым будут подняты внутренние цены вместе того, чтобы их ограничить».

По словам Злочевского, наиболее эффективный механизм - это зерновые интервенции: государство скупает зерно, когда он дешево, создавая запас, который распродает, когда цены увеличиваются.

С учетом запланированных значительных поставок на экспорт, в ближайшей перспективе потенциал для роста внутренних цен на пшеницу сохраняется, предупреждает «СовЭкон». Сдержать рост могут разве что укрепление российского рубля или снижение вывоза зерна.

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