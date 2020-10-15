В минском парке Победы приземлился вертолет Ми-8 24 15.10.2020, 10:39

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Что происходит?

Сегодня, 15 октября, в Минске в парке Победы приземлился вертолет, похожий на Ми-8, передает tut.by.

«Военный вертолет только что сел в парке Победы возле моста над Машерова. Кого-то забрал или высадил и через минуту уже взлетел и полетел в обратную сторону», - сообщают минчане.

По сообщениям очевидцев, вертолет пробыл в парке буквально несколько минут, а затем улетел в сторону Института культуры.

Судя по кадрам, это военный вертолет Ми-8.

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