В Чехии зафиксировано 9500 случаев коронавируса в сутки

В Чехии зафиксировано 9500 случаев коронавируса в сутки1
- 15.10.2020, 17:33
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Больше всего больных среди студентов и учеников.
Как сообщает Сharter97.org со ссылкой на чешский Минздрав, за сутки в Чехии подтвердили 9544 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии.
Предыдущий максимум в Чехии был почти на тысячи случаев меньше. Министерство здравоохранения на сегодня зарегистрировало в целом 77 217 активных случаев.
Количество умерших от коронавируса возросло в среду на 35 человек, общее количество теперь составляет 1172.
По состоянию на 10 октября наибольшую группу инфицированных в настоящее время составляют школьники, студенты и ученики.
Далее по количеству инфицированных следуют пенсионеры, люди, работающие в госучреждениях и работники сферы образования.