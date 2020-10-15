В Чехии зафиксировано 9500 случаев коронавируса в сутки 1 15.10.2020, 17:33

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Больше всего больных среди студентов и учеников.

Как сообщает Сharter97.org со ссылкой на чешский Минздрав, за сутки в Чехии подтвердили 9544 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии.

Предыдущий максимум в Чехии был почти на тысячи случаев меньше. Министерство здравоохранения на сегодня зарегистрировало в целом 77 217 активных случаев.

Количество умерших от коронавируса возросло в среду на 35 человек, общее количество теперь составляет 1172.

По состоянию на 10 октября наибольшую группу инфицированных в настоящее время составляют школьники, студенты и ученики.

Далее по количеству инфицированных следуют пенсионеры, люди, работающие в госучреждениях и работники сферы образования.

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