Поддержку госпредприятиям в Беларуси засекретили 2 16.10.2020, 10:36

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Размер вливаний — не менее 2 миллиардов рублей.

В течение июня — сентября белорусские власти выделили не менее 2 млрд рублей в рамках антиковидных мер поддержки предприятий реального сектора экономики. Точную сумму подсчитать оказалось проблематично, потому что ряд документов имеют гриф «Для служебного пользования», сообщает tut.by.

Так, летом 2020 года были подписаны несколько постановлений Совмина с грифом ДСП о кредитовании предприятий под гарантии правительства на сумму 1−1,35 млрд рублей. Ресурсы предназначались для начисления заработной платы и обеспечения текущей производственной деятельности «в соответствии с заключенными либо планируемыми к заключению экспортными контрактами». О постановлениях сообщил телеграм-канал «Эканомiка». Известно, что в августе власти второй раз за текущий год увеличили максимальный объем эмиссии облигаций Банка развития на 240 млн рублей — до 765 млн рублей. Это мог быть один из каналов поддержки машиностроителей.

8 сентября увидел свет указ № 339-дсп, по которому Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк должны выделить госпредприятиям кредиты на общую сумму 1,75 млрд рублей. Ссуды на 1,2 млрд рублей выданы под гарантии правительства, 550 млн рублей — под гарантии местных исполкомов. Процентная ставка — 8,75% годовых (ставка рефинансирования + 1 процентный пункт). Однако сами заемщики будут платить только 2,75%, остальная процентная ставка компенсируется бюджетом. Займы выдаются компаниям без учета ряда ограничений, предусмотренных законодательством.

В сентябре БЕЛАЗ выпустил новые облигации на 100 млн долларов. Покупателями стали 4 крупных банка. Эмиссия проводится в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности БЕЛАЗа, погашения кредитов, в том числе досрочного, а также размещения свободных средств на депозитах, говорится в документах. При этом, согласно проспекту эмиссии, жодинским заводом привлекаются не доллары, а белорусские рубли.

Информацию о пакетах мер господдержки предприятий подтвердили два источника в финансовых кругах.

— Были одобрены несколько пакетов антиковидных мер поддержки предприятий реального сектора экономики. Инструменты использовались разные. Как прямые финансовые меры, так и косвенные, — сказал один собеседник, но подсчитать общий объем выделенных ресурсов не смог.

В Минфине Беларуси отказались комментировать документы «для служебного пользования».

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