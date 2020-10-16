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Хоккеист Владимир Денисов: Восхищаюсь Еленой Левченко

  • 16.10.2020, 12:56
Хоккеист Владимир Денисов: Восхищаюсь Еленой Левченко

Экс-капитан национальной команды - о протестах в Беларуси.

Белорусский хоккеист Владимир Денисов, который провел десять чемпионатов мира за сборную, высказался в интервью «Прессболу» о протестных акциях в стране.

— Наверняка хватало тех, кто настроен радикально. Но все равно вижу в них лишь небольшой процент от общей массы. Знаю лично многих ребят, кто выходит на улицы для того, чтобы их услышали. Они никогда ни в чем не участвовали, но теперь не могут по-другому. Они красивые, креативные, интеллигентные… С такими лицами не идут захватывать здания, что-то ломать. Человек просто движется по улице, потому что хочет, чтобы его услышали. А навстречу такой же человек с дубинкой, который начинает его бить наотмашь. Это что вообще такое? И еще раз говорю: нельзя бить человека сзади по голове, когда он уже сидит на земле. Ну как так…

Шокировало Владимира Денисова и отношение к белорусским спортсменам, которые высказали свое мнение.

Саша Романовская — лучшая спортсменка страны прошлого года, чемпионка мира и потенциальная следующей Олимпиады. У нас таких много? Давайте без иллюзий, их по пальцам руки сегодня можно пересчитать. Но ее с легкой душой лишают зарплаты и, по сути, тем самым выводят из состава сборной. Хочешь представлять страну на Олимпиаде? Тренируйся за свои деньги. А все потому, что она имела смелость высказать мнение, которое расходится с генеральной линией. И теперь Саша враг народа… Причем когда Романовская спросила: кто теперь останется в сборной, то Марченко — тоже наш новополоцкий руководитель — видно, очень талантливый, раз пошел в рост, рассмеялся. Мол, кто-то да останется. Беларусь что, Китай или Россия, где за каждым спортсменом очередь из таких же стоит? Не можем мы позволить себе подобной роскоши.

А Козеко — у нас много более заслуженных тренеров, чем он? С каждой Олимпиады привозил медали, в том числе золотые. Сколько у нас таких еще? Но он тоже не нужен — из-за собственного взгляда на происходящее.

Восхищаюсь Леной Левченко. Пересекался с ней лишь пару раз — проходили реабилитацию у одного доктора. Не могу говорить о ее личных качествах, но, судя по тому, что она заявляла и говорила, понятно, что это сильный духом человек. Лена не побоялась и одной из первых высказала гражданскую позицию. Причем ничего сверхъестественного не озвучила. Но все равно пострадала. Она известна и в стране, и в мире. Причем работала на пользу Беларуси. Такая девушка в камере — нонсенс.

При этом Владимир Денисов заявил, что не может осуждать хоккеистов, которые пока почти не высказывались по ситуации в стране.

— Не могу отвечать за Васю и Петю, только за себя. Хотя, понятно, этот вопрос обсуждали со многими ребятами. С некоторыми — не скрою, сразу тему сворачивал, чтобы не вспыхнул конфликт. Сейчас модно раскручивать посыл «почему хоккеисты не выступают?». А от кого вы ждете заявлений? Все, кто хотел, уже обозначили мнение. Но их как-то не заметили: мол, у ребят так себе громкое имя. Но, простите, а другие виды — гандбол, футбол, волейбол — чем от хоккея отличаются? Вот, например, почему нет такого давления на теннис? Никто не пишет — эй, а почему молчат теннисисты, они что, трусы? Да нет никому дела до тенниса. Зато хоккей другое дело — это любимые клиенты. А ну-ка, подайте их сюда! И все прекрасно знают, почему в нас так любят кидать дротики. Это вид, которому любит уделять внимание Лукашенко. Он и сам в него играет. Поэтому мы все равно как с другой планеты. А сейчас тем более, когда ситуация обострилась.

Владимир Денисов выступал в Беларуси за «Химик», «Витебск», «Керамин», в КХЛ защищал цвета минского «Динамо», «Ак Барса», «Трактора», «Торпедо», играл в АХЛ, чемпионатах Швейцарии и Финляндии.

За сборную Беларуси выступал с 2006 года. Был капитаном национальной команды.

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