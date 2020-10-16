В Литве количество зараженных коронавирусом за сутки бьет рекорды второй день 16.10.2020, 14:51

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Больше всего заразившихся — в Каунасском округе.

В Литве выявили 281 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Сharter97.org со ссылкой на литовский Национальный центр общественного здравоохранения (NVSC). Это новый рекордный показатель.

Теперь в Литве общее количество случаев заражения с начала пандемии составляет 7041, выздоровели 3035 пациентов, 112 больных умерли.

За прошедшие сутки было проведено 8628 тестов, всего за все время пандемии было изучено 8777398 образцов.

Из всех новых случаев 83 зарегистрированы в Каунасском округе, 69 – в Вильнюсе, 38 – в Клайпеде, 34 – в Шяуляе, 26 – в Тельшяе, 14 – в Мариямполе, девять – в Паневежисе, семь – в Таурагском округе и один – в Утенском округе.

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