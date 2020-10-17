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Какой будет погода в воскресенье

  • 17.10.2020, 15:42
  • 2,865
Какой будет погода в воскресенье

Прогноз синоптиков.

18 октября скажется влияние атмосферных фронтов и холодной неустойчивой воздушной массы, пишет сайт pogoda.by.

На большей части территории кратковременные осадки, ночью по юго-востоку страны продолжительные осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег). Ветер северный с переходом на западный, юго-западный порывистый, днем по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +3..+9°С.

19 октября погоду в стране будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Местами по республике кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +3..+10°С.

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